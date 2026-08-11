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Latu Ratri Mubyarsah
Rabu, 12 Agustus 2026 | 05.12 WIB

Mahasiswa Magister Biomedik UAJ Bawa Riset Nutrigenetik Raih Juara 2 di Tingkat Internasional

Mahasiswa Magister Biomedik Unika Atma Jaya (UAJ) angkatan 2024 Andreas Noven mengharumkan nama UAJ. (Istimewa) - Image

Mahasiswa Magister Biomedik Unika Atma Jaya (UAJ) angkatan 2024 Andreas Noven mengharumkan nama UAJ. (Istimewa)

JawaPos.com - Andreas Noven, mahasiswa Magister Biomedik Unika Atma Jaya (UAJ) angkatan 2024, mengharumkan nama UAJ.

Dia meraih Juara 2 Kategori Poster Student pada International Conference on Exercise, Health, and Physiology (ICEHP) & Indonesian Physiology Society Annual Meeting (IPSAM) 2026 yang diselenggarakan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada 2-3 Juli 2026.

Pada kompetisi tersebut, Andreas mempresentasikan penelitian berjudul Association Between the DRD2/ANKK1 rs1800497 Polymorphism and Dietary Patterns in Adults with Obesity.

Penelitian ini mengangkat bidang nutrigenetik, yaitu perpaduan antara ilmu gizi dan biologi molekuler untuk memahami hubungan faktor genetik dengan pola makan pada orang dewasa yang mengalami obesitas.

Meski berhasil meraih prestasi membanggakan, perjalanan penelitian tersebut tidak mudah. Andreas harus melalui berbagai tahap, mulai dari pengambilan sampel darah pada penelitian klinis manusia, mencari pendanaan penelitian, hingga menghadapi tantangan kesehatan setelah menjalani operasi Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Humerus Dextra.

”Setiap tantangan justru menjadi bagian dari proses yang membentuk perjalanan ini,” ungkap Andreas.

Di balik keberhasilannya, Andreas mengaku mendapat banyak dukungan selama menempuh pendidikan di Magister Biomedik UAJ.

Menurut dia, para dosen tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang kuat, tetapi juga selalu hadir mendampingi setiap proses penelitian.

”Selama proses bimbingan, saya didampingi hingga benar-benar memahami materi yang dipelajari. Apalagi, latar belakang saya adalah ahli gizi yang memiliki keterbatasan di bidang kedokteran. Namun, berkat pembinaan dan dukungan dari para dosen UAJ, saya bisa berkembang hingga meraih prestasi ini,” tutur Andreas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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