Sebanyak 2.800 Mahasiswa Baru Unika Atma Jaya Bersiap Menjadi Future Leaders

Unika Atma Jaya sambut 2.800 mahasiswa baru melalui rangkaian INI-SLJ UAJ Batch 1, 17 Agustus 2026 di Kampus 3 Unika Atma Jaya, BSD, Tangerang. (Istimewa)
JawaPos.com - Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menyambut 2.800 mahasiswa baru melalui rangkaian Inisiasi Student Life Journey (INI-SLJ) UAJ Batch 1, diselenggarakan pada 17 Agustus 2026 di Kampus 3 Unika Atma Jaya, BSD, Tangerang.
Kegiatan tersebut berlangsung bersamaan dengan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu sekaligus menjadi langkah awal bagi para mahasiswa baru untuk memulai perjalanan sebagai bagian dari keluarga besar Unika Atma Jaya.
Penyambutan mahasiswa baru yang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan menjadi momentum Unika Atma Jaya menyambut generasi muda yang memulai perjalanan pendidikannya sekaligus mempersiapkan diri mengambil peran sebagai future leaders.
Rektor Unika Atma Jaya Yuda Turana menyampaikan, Indonesia dan Unika Atma Jaya sama-sama lahir dari inisiatif generasi muda, sekaligus menandai dimulainya perjalanan mereka untuk dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan.
”Future leaders yang kami maksud bukanlah rektor, dosen, atau para karyawan Unika Atma Jaya, mereka adalah para mahasiswa. Karena itu, kami hadir untuk mendampingi perjalanan mereka dalam mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan,” ujar Yuda Taruna.
Dalam mempersiapkan masa depan, Yuda menekankan tiga hal yang perlu dimiliki mahasiswa. Yakni menjadi pribadi yang baik dan peduli terhadap sesama, tangguh serta optimis dalam menghadapi tantangan, dan memiliki kompetensi sesuai bidang serta cita-cita yang ingin dicapai.
“Menjadi future leaders bukan hanya tentang meraih ijazah, tetapi tentang proses bertumbuh menjadi pribadi yang baik, tangguh, dan kompeten. Itulah perjalanan yang ingin kami siapkan bersama mahasiswa di Unika Atma Jaya,” tegas Prof. Yuda.
Unika Atma Jaya memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas capaian yang telah diraih.
Pihak kampus juga menyerahkan jaket almamater secara simbolis kepada perwakilan masing-masing mahasiswa baru dari enam agama yang mencerminkan keberagaman dalam keluarga besar Unika Atma Jaya.
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Jawa Pos
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