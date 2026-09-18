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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 19 September 2026 | 03.06 WIB

Kemendikdasmen Buka Pendaftaran Guru Penempatan Luar Negeri, Cek Formasinya di Sini!

Ilustrasi Sekolah Indonesia di Tokyo. (Dok/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi Sekolah Indonesia di Tokyo. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Bagi para guru yang ingin meningkatkan karier di luar negeri, seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dan Pendidik Tetap pada Community Learning Center (CLC) Tahun 2026 sudah resmi dibuka.

Beragam keuntungan seperti jejaring global dan biaya hidup yang ditanggung oleh program bisa diperoleh guru SILN. 

Dari total 174 formasi yang tersedia, Kemendikdasmen membuka 42 formasi SILN yang terdiri dari 39 guru dan 3 tenaga kependidikan. 

Selain itu, tersedia 132 formasi Pendidik Tetap CLC dengan 112 dialokasikan untuk Sabah dan 20 untuk Sarawak, Malaysia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Temu Ismail menegaskan bahwa penugasan SILN dan CLC membutuhkan kemampuan mengajar dan komitmen kuat dalam pendidikan. “Lingkungan pendidikan yang berbeda juga menjadi ruang bagi guru untuk belajar, memperluas wawasan, dan mengembangkan kompetensinya,” ujarnya, dikutip Jumat (18/9).

Kepala Bagian Kerja Sama dan Fasilitasi Internasional, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendikdasmen Lukmanul Hakim menyatakan pendidik terpilih akan mendapat pengembangan diri selama penugasan.

Pengembangan itu meliputi pengalaman internasional luas, kesempatan interaksi global, serta peningkatan kompetensi profesional secara signifikan.

Soal kesejahteraan, Lukmanul menjelaskan honorarium mengacu pada Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Besaran honor berbeda tiap negara penempatan menurut biaya hidup setempat. Honor sudah mencakup biaya hidup, tempat tinggal, social security, asuransi kecelakaan, pajak, dan lembur.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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