Sumur Sinaba: 5 Weton Cocok Jadi Dosen, Guru atau Pengajar Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Sumur Sinaba untuk weton yang cocok berprofesi sebagai guru, dosen, atau pengajar.

Golongan weton ini dipercaya memiliki pemikiran luas serta sifat arif dan bijaksana sejak lahir.

Keberuntungan menuju cita-cita tersebut diyakini akan terasa mudah tanpa rintangan yang berarti.

Dilansir dari akun YouTube Wong ndeso pada Rabu (16/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Sumur Sinaba tersebut.

1. Minggu legi

Weton Minggu Legi memiliki watak lakuning pandito yang melekat pada karakter dasarnya.

Kecocokan berprofesi sebagai guru, dosen, atau pengajar menjadi keistimewaan yang dimiliki weton ini. Jalan menuju cita-cita tersebut diramalkan terasa mudah tanpa rintangan yang berarti.

Keberuntungan sumur sinaba membuat mereka menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan bagi banyak orang. Pemikiran luas serta sikap arif menjadi karakter menonjol yang melekat pada weton ini.

Kebijaksanaan tersebut turut memperkuat posisi mereka di dunia pendidikan dan pengajaran.