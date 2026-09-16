Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 17 September 2026 | 02.12 WIB

Sumur Sinaba: 5 Weton Cocok Jadi Dosen, Guru atau Pengajar Menurut Primbon Jawa

Weton sumur sinaba cocok jadi dosen, guru atau pengajar menurut primbon jawa./Magnific/ magnific - Image

Weton sumur sinaba cocok jadi dosen, guru atau pengajar menurut primbon jawa./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Sumur Sinaba untuk weton yang cocok berprofesi sebagai guru, dosen, atau pengajar.

Golongan weton ini dipercaya memiliki pemikiran luas serta sifat arif dan bijaksana sejak lahir.

Keberuntungan menuju cita-cita tersebut diyakini akan terasa mudah tanpa rintangan yang berarti.

Dilansir dari akun YouTube Wong ndeso pada Rabu (16/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Sumur Sinaba tersebut.

1. Minggu legi

Weton Minggu Legi memiliki watak lakuning pandito yang melekat pada karakter dasarnya.

Kecocokan berprofesi sebagai guru, dosen, atau pengajar menjadi keistimewaan yang dimiliki weton ini. Jalan menuju cita-cita tersebut diramalkan terasa mudah tanpa rintangan yang berarti.

Keberuntungan sumur sinaba membuat mereka menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan bagi banyak orang. Pemikiran luas serta sikap arif menjadi karakter menonjol yang melekat pada weton ini.

Kebijaksanaan tersebut turut memperkuat posisi mereka di dunia pendidikan dan pengajaran.

Kombinasi sifat tersebut menjadikan Minggu Legi cocok menekuni profesi sebagai pengajar. Ketepatan jalur hidup tersebut diramalkan menyertai perjalanan karier pemilik weton ini.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menjadi Pendidik di Jagat Kapitalisme - Image
Opini

Menjadi Pendidik di Jagat Kapitalisme

Selasa, 4 Agustus 2026 | 20.58 WIB

Dorong Negara Tingkatkan Kesejahteraan Dosen Sebelum Wajibkan Gelar Doktor - Image
Pendidikan

Dorong Negara Tingkatkan Kesejahteraan Dosen Sebelum Wajibkan Gelar Doktor

Senin, 3 Agustus 2026 | 22.37 WIB

PR Besar yang Harus Dilakukan Jika Pemerintah Ingin Wajibkan Dosen Minimal S-3 - Image
Pendidikan

PR Besar yang Harus Dilakukan Jika Pemerintah Ingin Wajibkan Dosen Minimal S-3

Senin, 3 Agustus 2026 | 16.46 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore