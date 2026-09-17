BUMN Bantu 3.500 Mahasiswa Teknik di Kaltim Hadapi Tantangan Baru Industri Energi

JawaPos.com - Sekitar 3.500 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur, menghadapi kebutuhan baru di dunia kerja sektor energi yang semakin menuntut penguasaan teknologi, inovasi, dan kemampuan beradaptasi.

Interaksi lebih dekat dengan industri pun dinilai penting agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi memahami persoalan yang berkembang di lapangan.

Kebutuhan tersebut menjadi latar pembangunan sebuah ruang kolaborasi di lingkungan Fakultas Teknik Unmul.

Fasilitas ini disiapkan sebagai tempat mahasiswa, akademisi, dan industri bertemu untuk berdiskusi, bertukar pengetahuan, serta mengembangkan gagasan di bidang energi.

Pembangunannya ditandai dengan groundbreaking dalam rangkaian Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026.

Fasilitas tersebut ditargetkan selesai dan mulai dimanfaatkan sebelum akhir tahun.

Ruang kolaborasi itu diproyeksikan dapat digunakan sekitar 50 hingga 70 mahasiswa setiap hari.

Dengan jumlah mahasiswa Fakultas Teknik yang mencapai sekitar 3.500 orang, keberadaannya diharapkan menjadi salah satu ruang tambahan untuk mempertemukan aktivitas akademik dengan perkembangan dunia industri.