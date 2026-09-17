Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 18 September 2026 | 05.55 WIB

BUMN Bantu 3.500 Mahasiswa Teknik di Kaltim Hadapi Tantangan Baru Industri Energi

Libatkan industri, perguruan tinggi ditantang siapkan lulusan yang kompeten. (Istimewa) - Image

Libatkan industri, perguruan tinggi ditantang siapkan lulusan yang kompeten. (Istimewa)

JawaPos.com - Sekitar 3.500 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur, menghadapi kebutuhan baru di dunia kerja sektor energi yang semakin menuntut penguasaan teknologi, inovasi, dan kemampuan beradaptasi.

Interaksi lebih dekat dengan industri pun dinilai penting agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi memahami persoalan yang berkembang di lapangan.

Kebutuhan tersebut menjadi latar pembangunan sebuah ruang kolaborasi di lingkungan Fakultas Teknik Unmul.

Fasilitas ini disiapkan sebagai tempat mahasiswa, akademisi, dan industri bertemu untuk berdiskusi, bertukar pengetahuan, serta mengembangkan gagasan di bidang energi.

Pembangunannya ditandai dengan groundbreaking dalam rangkaian Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026.

Fasilitas tersebut ditargetkan selesai dan mulai dimanfaatkan sebelum akhir tahun.

Ruang kolaborasi itu diproyeksikan dapat digunakan sekitar 50 hingga 70 mahasiswa setiap hari.

Dengan jumlah mahasiswa Fakultas Teknik yang mencapai sekitar 3.500 orang, keberadaannya diharapkan menjadi salah satu ruang tambahan untuk mempertemukan aktivitas akademik dengan perkembangan dunia industri.

Tantangan Mahasiswa Bukan Sekadar Menguasai Teori

Perubahan teknologi membuat kebutuhan kompetensi di sektor energi ikut berkembang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Demo di DPR, Mahasiswa Universitas Pakuan Desak Evaluasi Total Prabowo-Gibran - Image
Jabodetabek

Demo di DPR, Mahasiswa Universitas Pakuan Desak Evaluasi Total Prabowo-Gibran

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.05 WIB

Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor dari Universitas Indonesia - Image
Nasional

Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor dari Universitas Indonesia

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 00.23 WIB

STKIP Pasundan Juara Liga Universitas Coca-Cola 2026 Regional Bandung, Bangun Ekosistem Sepak Bola K - Image
Sepak Bola Indonesia

STKIP Pasundan Juara Liga Universitas Coca-Cola 2026 Regional Bandung, Bangun Ekosistem Sepak Bola K

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore