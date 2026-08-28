Demo di DPR, Mahasiswa Universitas Pakuan Desak Evaluasi Total Prabowo-Gibran

KBM Universitas Pakuan menggelar aksi demo di Gedung DPR RI, usung tajuk "Menuju Indonesia Gagal", Jumat (28/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Pakuan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (28/8).
Berada di barisan demonstrasi, massa aksi menyuarakan keprihatinan atas arah tata kelola negara lewat tajuk orasi "Menuju Indonesia Gagal".
Presiden Mahasiswa KBM Universitas Pakuan, Galuh Maulana, menjelaskan bahwa kehadiran massa di Gedung DPR merupakan hasil kesepakatan konsolidasi internal organisasi.
"Sebelumnya kita sudah mengadakan konsolidasi, dan pada akhirnya, hasil daripada konsolidasi tersebut menyampaikan bahwasanya Pakuan di tanggal 28 Agustus untuk turun aksi," ujar Galuh di lokasi demonstrasi.
Galuh menambahkan, aksi ini juga merupakan bentuk solidaritas terhadap gerakan masyarakat di berbagai daerah, termasuk aspirasi masyarakat Pati terkait pembentukan regulasi yang berpihak pada rakyat.
"Kita sampaikan dengan tegas, perlawanan akan selalu ada di saat rezim-rezim ini selalu tirani terhadap masyarakatnya," tegasnya.
Meski pada aksi awal ini Universitas Pakuan memberangkatkan sebanyak 70 mahasiswa, Galuh memastikan gerakan ini tidak akan berhenti di titik tersebut. Pihaknya berencana menggelar konsolidasi lanjutan guna membawa massa dalam jumlah yang lebih besar pada aksi-aksi berikutnya.
"Kita tegaskan hari ini Pakuan berangkat dengan 70 orang. Kita pastikan di hari esok, Pakuan bakal lebih besar kembali, Pakuan akan lebih banyak, Pakuan akan lebih melawan, Pakuan akan lebih bersikap terhadap suara rakyat," kata Galuh.
Dalam orasinya, KBM Universitas Pakuan menyoroti berbagai persoalan mendasar, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, konflik agraria, hingga menyempitnya ruang demokrasi akibat tindakan represif dan pembungkaman terhadap suara kritis.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!