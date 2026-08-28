Demo di DPR, Mahasiswa Universitas Pakuan Desak Evaluasi Total Prabowo-Gibran

JawaPos.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Pakuan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (28/8).

Berada di barisan demonstrasi, massa aksi menyuarakan keprihatinan atas arah tata kelola negara lewat tajuk orasi "Menuju Indonesia Gagal".

Presiden Mahasiswa KBM Universitas Pakuan, Galuh Maulana, menjelaskan bahwa kehadiran massa di Gedung DPR merupakan hasil kesepakatan konsolidasi internal organisasi.

"Sebelumnya kita sudah mengadakan konsolidasi, dan pada akhirnya, hasil daripada konsolidasi tersebut menyampaikan bahwasanya Pakuan di tanggal 28 Agustus untuk turun aksi," ujar Galuh di lokasi demonstrasi.

Galuh menambahkan, aksi ini juga merupakan bentuk solidaritas terhadap gerakan masyarakat di berbagai daerah, termasuk aspirasi masyarakat Pati terkait pembentukan regulasi yang berpihak pada rakyat.

"Kita sampaikan dengan tegas, perlawanan akan selalu ada di saat rezim-rezim ini selalu tirani terhadap masyarakatnya," tegasnya.

Ancam Gelombang Aksi Lanjutan Meski pada aksi awal ini Universitas Pakuan memberangkatkan sebanyak 70 mahasiswa, Galuh memastikan gerakan ini tidak akan berhenti di titik tersebut. Pihaknya berencana menggelar konsolidasi lanjutan guna membawa massa dalam jumlah yang lebih besar pada aksi-aksi berikutnya.

"Kita tegaskan hari ini Pakuan berangkat dengan 70 orang. Kita pastikan di hari esok, Pakuan bakal lebih besar kembali, Pakuan akan lebih banyak, Pakuan akan lebih melawan, Pakuan akan lebih bersikap terhadap suara rakyat," kata Galuh.