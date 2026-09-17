1.096 Siswa SMPK Penabur Belajar Kehidupan dan Budaya Suku Tengger di Bromo

Gunung Bromo di kawasan TNBTS, Jawa Timur. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com — Sebanyak 1.096 siswa SMPK PENABUR Jakarta mengikuti kegiatan Spirit of Adventure di Desa Tosari, kawasan kaki Gunung Bromo, Jawa Timur, pada 9–21 September 2026.
Selama kegiatan, para siswa tidak hanya belajar di luar kelas, tetapi juga tinggal bersama warga dan mengenal kehidupan serta budaya masyarakat Suku Tengger.
Kegiatan tersebut diikuti siswa kelas 8 dari 17 SMPK PENABUR Jakarta. Mereka melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Malang menggunakan kereta api sebelum melanjutkan kegiatan di Desa Tosari.
Kepala Jenjang SMPK PENABUR Jakarta Ferry Marwanti mengatakan pengalaman hidup bersama masyarakat desa menjadi bagian penting dari pembelajaran.
“Bersyukur dengan cara belajar tinggal bersama penduduk di desa, jauh berbeda dengan kehidupan siswa yang tinggal di kota besar," katanya.
"Pada kegiatan di desa, setiap siswa akan tinggal bersama dengan ayah dan ibu baru, di sini rasa simpati dan empati mereka dilatih, kemudian jiwa kemandirian turut diasah. Lalu, siswa diajak menghargai alam ciptaan Tuhan lewat renungan pagi di alam terbuka,” jelas Ferry.
Selama berada di Tosari, siswa tinggal di rumah penduduk, memanen kentang dan mengolahnya menjadi makanan, mengukur tanaman yang menyerap karbon dioksida, serta menyaksikan sejumlah kesenian seperti Monel, Reog Ponorogo, dan Bala Gandrung. Mereka juga diajak menikmati matahari terbit di kawasan Bromo.
Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan mengembangkan kemandirian, kemampuan bekerja sama, kepemimpinan, berpikir kritis, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya dan kehidupan masyarakat. Kegiatan ini juga diarahkan untuk menumbuhkan rasa syukur melalui pengalaman langsung dengan alam dan masyarakat.
Pengalaman tersebut menjadi kesempatan bagi siswa untuk memahami kehidupan masyarakat secara langsung. Amelia Roberta, siswa SMPK PENABUR Summarecon Bekasi, misalnya, mengikuti kegiatan pengukuran tanaman untuk mengetahui kemampuan pohon menyerap karbon dioksida.
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