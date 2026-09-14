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Senin, 14 September 2026 | 17.22 WIB

BPBD Jatim Padamkan Karhutla Gunung Bromo dengan Strategi Pembasahan

Ilustrasi petugas gabungan melakukan pembasahan setelah karhutla di kawasan Gunung Bromo pada Jumat (11/9) (Dok BPBD Jatim). - Image

Ilustrasi petugas gabungan melakukan pembasahan setelah karhutla di kawasan Gunung Bromo pada Jumat (11/9) (Dok BPBD Jatim).

JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menyebutkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Gunung Bromo, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Probolinggo telah padam.

"Berdasarkan hasil pemantauan citra satelit, saat ini tidak terpantau adanya titik api di kawasan Gunung Bromo," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno dikonfirmasi JawaPos.com pada Senin (14/10).

Namun demikian tim gabungan tetap melakukan penyisiran dan pembasahan di area terdampak kebakaran. Langkah preventif ini menurut Satriyo sangat penting mengingat musim kemarau masih berlangsung.

"Tim gabungan tetap melaksanakan penyisiran dan pembasahan pada area terdampak sebagai upaya antisipasi terhadap potensi munculnya kembali api," ujarnya.

Terkait pelaksanaan water bombing, Satriyo mengungkapkan pihaknya bakal melakukan observasi terlebih dahulu. Dan helikopter PK-DAP akan melakukan pengamatan sebelum dilakukan Tindakan lebih jauh.

Editor: Diar Candra
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