Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Banu Adikara
Selasa, 28 April 2026 | 14.47 WIB

5 Siswa SMPK Penabur Bekasi Raih Medali di Kompetisi Matematika Internasional

Ilustrasi papan tulis yang dipenuhi simbol matematika dan angka-angka (Dok. CalMatters) - Image

Ilustrasi papan tulis yang dipenuhi simbol matematika dan angka-angka (Dok. CalMatters)

JawaPos.com – Lima siswa SMPK Penabur Summarecon Bekasi mencatatkan prestasi di ajang matematika internasional. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kompetisi global masih menjadi ruang penting bagi pengembangan talenta pelajar Indonesia.

Adapun kelima siswa tersebut meraih prestasi di Singapore Math Challenge (SMC) dan Singapore and Asian Schools Math Olympiad (SASMO). Mereka mendapatkan penghargaan mulai dari emas hingga perunggu.

Richard King Abraham menjadi salah satu peraih hasil menonjol dengan Gold Award dan Outstanding Achievement, serta medali emas di SASMO 2025. Ia mengaku ketertarikannya pada matematika datang dari proses memahami logika di balik solusi.

Sementara itu, Jonathan Tjen bersama Kevin Liu Wijaya meraih medali emas di SMC 2025. Dua siswa lain, Dionell Edward Manuppak Butarbutar dan Steven Nathanael Lim, masing-masing membawa pulang medali perak dan perunggu.

Jonathan menilai tantangan soal justru menjadi daya tarik utama dalam belajar matematika.

“Ketika menyelesaikan soal ada berbagai cara untuk menyelesaikannya, itu yang membuat menarik. Matematika juga mengajarkanku untuk sabar,” katanya.

Di balik capaian tersebut, proses persiapan menjadi faktor penting. Para siswa mengandalkan latihan intensif, termasuk mengerjakan soal-soal tahun sebelumnya dan mengikuti kelas tambahan dari sekolah.

Meski prestasi ini menjadi catatan positif, capaian tersebut juga menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan di bidang sains dan matematika agar lebih banyak pelajar mampu bersaing di level internasional.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore