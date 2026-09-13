Skor Membaca dan Sains Naik, 83 Persen Siswa Belum Kuasai Matematika Dasar

Ilustrasi anak sekolah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kemampuan matematika masih menjadi pekerjaan rumah terbesar pendidikan Indonesia.
Dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2025, survei kemampuan siswa yang digelar Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebanyak 83,07 persen siswa Indonesia belum mencapai kompetensi dasar matematika atau Level 2.
Skor matematika Indonesia dalam PISA 2025 juga turun dua poin dibandingkan hasil 2022, dari 366 menjadi 364.
Sebaliknya, skor sains naik enam poin menjadi 389 dan membaca meningkat tujuh poin menjadi 365.
Meski ada perbaikan pada sains dan membaca, capaian Indonesia masih tertinggal cukup jauh dari rata-rata negara OECD.
Rata-rata skor OECD mencapai 482 untuk sains, 461 untuk membaca, dan 463 untuk matematika.
Dari sisi peringkat, Indonesia berada di posisi 73 untuk sains, 74 untuk membaca, dan 78 untuk matematika dari 90–91 negara peserta.
Peringkat tersebut bahkan turun dibandingkan PISA 2022 karena sejumlah negara lain mencatat peningkatan lebih cepat.
Persoalan kemampuan dasar juga terlihat pada dua bidang lainnya. Sebanyak 63,2 persen siswa Indonesia belum mencapai Level 2 dalam sains.
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