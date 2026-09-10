Bangun Budaya Tertib Lalu Lintas, Polri Lakukan Edukasi Sejak Dini kepada Siswa Sekolah

JawaPos.com - Korlantas Polri melakukan edukasi keselamatan lalu lintas kepada siswa sekolah. Program ini demi memberikan pemahaman sejak dini.

Program Polantas KARIB Goes To School kali ini digelar di SMP Labschool Kebayoran, Jakarta Selatan.

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya memperkenalkan tugas dan tanggung jawab Polri kepada para pelajar.

“Harus punya mimpi besar. Polisi adalah tugas yang mulia, melayani masyarakat,” ujar Made Agus menyampaikan pesan kepada para siswa, Kamis (10/9).

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Agus menjelaskan kepada siswa bahwa polantas tidak hanya bertugas menilang. Polantas juga harus menjalankan tugas memastikan terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Oleh karena itu, anak-anak sejak dini harus memahami mengenai tertiba berlalu-lintas. Ketika di jalan raya tidak hanya sekadar mematuhi aturan tertulis, melainkan harus menciptakan kebiasaan sikap yang baik.

Langkah yang dilakukan mulai dari kelengkapan surat-surat kendaraan, kepatuhan terhadap rambu, hingga pemahaman dan kepatuhan terhadap marka jalan menjadi bagian dari materi yang disampaikan kepada para pelajar.

Korlantas Polri menekankan edukasi tersebut harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski masih di bawah umur, para siswa perlu memahami sejak dini tentang keselamatan lalu lintas.