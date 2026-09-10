Lantai Tiga Gedung Sekolah di Kembangan Terbakar Saat Siang Bolong

Petugas memadamkan kebakaran yang melanda salah satu ruang kelas di lantai tiga gedung sekolah di Jalan Kembangan Raya, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, Kamis (10/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Kebakaran melanda salah satu ruang kelas di lantai tiga gedung sekolah di Jalan Kembangan Raya, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, Kamis (10/9) siang.
Kebakaran yang terjadi memicu kepulan asap tebal dari lantai tiga. Peristiwa tersebut sontak membuat para siswa berkumpul di sekitar lokasi.
Petugas pemadam kebakaran bergerak cepat hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam waktu singkat.
Laporan diterima oleh petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat pada pukul 13.20 WIB.
Unit armada dari Kantor Sektor Kembangan langsung meluncur ke lokasi kejadian dan tiba hanya dalam kurun waktu empat menit.
Petugas mulai melakukan operasi pemadaman pada pukul 13.25 WIB. Area penanganan kebakaran berhasil dilokalisir lima menit kemudian agar tidak meluas ke bagian gedung lainnya.
Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syaiful Kahfi mengonfirmasi penanganan insiden yang menimpa fasilitas pendidikan tersebut.
Sebanyak 4 unit armada serta 20 personel dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah.
"Proses pendinginan dimulai pada pukul 13.35 WIB hingga seluruh operasi pemadaman resmi dinyatakan selesai dan aman (status hijau) pada pukul 13.39 WIB," ujarnya, Kamis (10/9).
Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui dan masih ditelusuri. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.
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