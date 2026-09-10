Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Jumat, 11 September 2026 | 04.50 WIB

Sempat Ditahan Sekolah Karena Tunggak Biaya Pendidikan, Ijazah Tiga Siswa Surabaya Akhirnya Ditebus

Direktur Kelembagaan PT SIER, Ahmad Fahrudin (kanan) saat menyerahkan bantuan penebusan ijazah di Kantor Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Kamis (10/9). (Dok. PT SIER) - Image

Direktur Kelembagaan PT SIER, Ahmad Fahrudin (kanan) saat menyerahkan bantuan penebusan ijazah di Kantor Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Kamis (10/9). (Dok. PT SIER)

JawaPos.com - Ijazah milik tiga siswa asal Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, akhirnya diserahkan pihak sekolah setelah sebelumnya ditahan lantaran belum sanggup melunasi tunggakan biaya pendidikan.

Tiga ijazah yang ditebus terdiri atas dua ijazah SMK dan satu ijazah SD. Penebusan ijazah ketiga siswa dilakukan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan setempat. 

Direktur Kelembagaan PT SIER, Ahmad Fahrudin, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap akses pendidikan masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang menghadapi kendala ekonomi. 

"Kami berharap anak-anak bisa terus melanjutkan sekolah. Kalau sudah ada yang bekerja, mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," katanya , Kamis (10/10). 

Selain menebus tiga ijazah, SIER juga memberikan bantuan biaya operasional sekolah kepada seorang siswa dari keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan biaya pendidikan. 

Menurutnya, kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah di tingkat kewilayahan menjadi bagian penting dalam memastikan anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. 

Ia pun berpesan kepada para penerima bantuan agar tidak berkecil hati dengan kondisi yang dihadapi. Ia berharap bantuan tersebut dapat menjadi penyemangat untuk terus berusaha meraih masa depan yang lebih baik. 

Camat Tenggilis Mejoyo, Wawan Windarto berharap bantuan penebusan ijazah tersebut dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi para penerima, khususnya lulusan SMK, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada SIER karena sudah berulang kali memberikan bantuan kepada warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo," kata Wawan.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
P-APBD Surabaya 2026 Naik Rp 151 Miliar, Resmi di Angka Rp 12,88 Triliun - Image
Surabaya Raya

P-APBD Surabaya 2026 Naik Rp 151 Miliar, Resmi di Angka Rp 12,88 Triliun

Jumat, 11 September 2026 | 03.29 WIB

Polisi Pastikan Sopir Alphard Jadi Tersangka Kecelakaan Beruntun Tabrak 14 Kendaraan  - Image
Surabaya Raya

Polisi Pastikan Sopir Alphard Jadi Tersangka Kecelakaan Beruntun Tabrak 14 Kendaraan 

Kamis, 10 September 2026 | 21.30 WIB

Rombong Bakso Hancur Ditabrak Alphard, Misni Terpaksa Setop Jualan: Kerugian Capai Rp 2,5 Juta - Image
Surabaya Raya

Rombong Bakso Hancur Ditabrak Alphard, Misni Terpaksa Setop Jualan: Kerugian Capai Rp 2,5 Juta

Kamis, 10 September 2026 | 05.21 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore