Sempat Ditahan Sekolah Karena Tunggak Biaya Pendidikan, Ijazah Tiga Siswa Surabaya Akhirnya Ditebus

Direktur Kelembagaan PT SIER, Ahmad Fahrudin (kanan) saat menyerahkan bantuan penebusan ijazah di Kantor Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Kamis (10/9). (Dok. PT SIER)
JawaPos.com - Ijazah milik tiga siswa asal Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, akhirnya diserahkan pihak sekolah setelah sebelumnya ditahan lantaran belum sanggup melunasi tunggakan biaya pendidikan.
Tiga ijazah yang ditebus terdiri atas dua ijazah SMK dan satu ijazah SD. Penebusan ijazah ketiga siswa dilakukan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan setempat.
Direktur Kelembagaan PT SIER, Ahmad Fahrudin, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap akses pendidikan masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang menghadapi kendala ekonomi.
"Kami berharap anak-anak bisa terus melanjutkan sekolah. Kalau sudah ada yang bekerja, mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," katanya , Kamis (10/10).
Selain menebus tiga ijazah, SIER juga memberikan bantuan biaya operasional sekolah kepada seorang siswa dari keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan biaya pendidikan.
Menurutnya, kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah di tingkat kewilayahan menjadi bagian penting dalam memastikan anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
Ia pun berpesan kepada para penerima bantuan agar tidak berkecil hati dengan kondisi yang dihadapi. Ia berharap bantuan tersebut dapat menjadi penyemangat untuk terus berusaha meraih masa depan yang lebih baik.
Camat Tenggilis Mejoyo, Wawan Windarto berharap bantuan penebusan ijazah tersebut dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi para penerima, khususnya lulusan SMK, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada SIER karena sudah berulang kali memberikan bantuan kepada warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo," kata Wawan.
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