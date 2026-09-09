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Rian Alfianto
Rabu, 9 September 2026 | 20.47 WIB

Belajar Bahasa Tak Cukup di Kelas, Pengalaman Internasional Membentuk Kemandirian Siswa

Ilustrasi anak-anak belajar bahasa Inggris dengan praktik langsung bersama teman-temannya. (Istimewa) - Image

Ilustrasi anak-anak belajar bahasa Inggris dengan praktik langsung bersama teman-temannya. (Istimewa)

JawaPos.com - Kemampuan bahasa asing tidak cukup hanya dipelajari di ruang kelas. Ketika digunakan untuk memesan makanan, bertanya arah, berkenalan dengan orang baru atau menyampaikan pendapat, bahasa menjadi bagian dari pengalaman belajar sekaligus melatih kemandirian dan kepercayaan diri siswa.

Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman seperti ini menjadi semakin relevan dalam pendidikan, karena bekal siswa untuk menghadapi masa depan tidak hanya berupa kemampuan akademik, tetapi juga komunikasi, kerja sama, adaptasi, dan kemampuan memahami lingkungan yang berbeda.

Salah satu bentuk pengalaman tersebut hadir melalui EF Language Travel, yang memberikan kesempatan peserta belajar bahasa sekaligus berinteraksi langsung dengan lingkungan dan budaya di negara tujuan.

Bahasa Dipakai dalam Situasi Nyata

Untuk anak dan remaja usia 7–17 tahun, EF Homestay Program memadukan pembelajaran bahasa dengan berbagai aktivitas selama sekitar dua hingga tiga minggu, sesuai program dan destinasi.

Peserta tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kunjungan edukatif, kegiatan olahraga dan outdoor, cultural activities, city exploration hingga excursion.

Interaksi dengan peserta dari berbagai negara membuat penggunaan bahasa berlangsung secara lebih alami.

Pengalaman tinggal di luar negeri juga menjadi bagian dari proses tersebut.

Peserta dapat tinggal bersama Host Family atau di Residence, sesuai program yang diikuti.

Saat tinggal jauh dari rumah, anak belajar mengikuti jadwal, menjaga barang pribadi, mengurus kebutuhan sehari-hari, sekaligus beradaptasi dengan kebiasaan yang berbeda.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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