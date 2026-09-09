Belajar Bahasa Tak Cukup di Kelas, Pengalaman Internasional Membentuk Kemandirian Siswa

JawaPos.com - Kemampuan bahasa asing tidak cukup hanya dipelajari di ruang kelas. Ketika digunakan untuk memesan makanan, bertanya arah, berkenalan dengan orang baru atau menyampaikan pendapat, bahasa menjadi bagian dari pengalaman belajar sekaligus melatih kemandirian dan kepercayaan diri siswa.

Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman seperti ini menjadi semakin relevan dalam pendidikan, karena bekal siswa untuk menghadapi masa depan tidak hanya berupa kemampuan akademik, tetapi juga komunikasi, kerja sama, adaptasi, dan kemampuan memahami lingkungan yang berbeda.

Salah satu bentuk pengalaman tersebut hadir melalui EF Language Travel, yang memberikan kesempatan peserta belajar bahasa sekaligus berinteraksi langsung dengan lingkungan dan budaya di negara tujuan.

Baca Juga:Perkuat Talenta AI Indonesia melalui Program Artificial Intelligence bagi Generasi Muda

Bahasa Dipakai dalam Situasi Nyata Untuk anak dan remaja usia 7–17 tahun, EF Homestay Program memadukan pembelajaran bahasa dengan berbagai aktivitas selama sekitar dua hingga tiga minggu, sesuai program dan destinasi.

Peserta tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kunjungan edukatif, kegiatan olahraga dan outdoor, cultural activities, city exploration hingga excursion.

Interaksi dengan peserta dari berbagai negara membuat penggunaan bahasa berlangsung secara lebih alami.

Pengalaman tinggal di luar negeri juga menjadi bagian dari proses tersebut.

Peserta dapat tinggal bersama Host Family atau di Residence, sesuai program yang diikuti.