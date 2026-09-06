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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 6 September 2026 | 19.48 WIB

9 Bahasa Tubuh Tanda Kebohongan yang Bisa Dikenali Menurut Psikologi

Bahasa tubuh tanda kebohongan yang bisa dikenali menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Bahasa tubuh tanda kebohongan yang bisa dikenali menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi kebohongan sering terlihat lewat bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang tanpa sadar diperlihatkan seseorang.

Sebagian orang mampu mengenali kebohongan lewat pengamatan sederhana terhadap gestur dan ekspresi lawan bicaranya.

Kebohongan sering dilakukan demi memanipulasi orang lain tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan yang dijalani.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (6/9), berikut sembilan tanda psikologi kebohongan yang biasa dikenali dari bahasa tubuh seseorang dalam percakapan sehari-hari.

1. Menghindari kontak mata saat berbicara

Kontak mata yang terjaga membantu memperkuat kepercayaan antara dua orang yang sedang berinteraksi.

Percakapan terasa lebih bermakna ketika kedua belah pihak saling menatap satu sama lain.

Penelitian menemukan bahwa menghindari tatapan mata sering dikaitkan dengan tanda seseorang tidak berkata jujur.

Kebiasaan ini menjadi petunjuk penting untuk menilai kejujuran seseorang saat sedang berbicara.

2. Menunjukkan ekspresi wajah yang halus namun mencurigakan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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