Kemendikdasmen Tambah Hadiah Siswa Berprestasi Nasional, Bisa Dapat Beasiswa LPDP

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menambah hadiah bagi siswa berprestasi nasional. Mereka memiliki kesempatan mendapat beasiswa dari LPDP.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan, program ini merupakan implmentasi dari Permendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Murid.

“Kami terus berusaha mendukung dan mengapresiasi prestasi anak bangsa. Mohon maaf kalau mungkin hadiahnya tidak besar,” kata Mu’ti di Jakarta, Senin (7/9).

Saat ini kementerian sedang menggodok mengenai skema tambahan hadiah tersebut.

"Kami sedang mencari skema supaya anggarannya dapat digunakan dari sumber-sumber lain sehingga anggaran hadiahnya dapat ditambah," sambungnya.

Adapun tambahan hadian ini diberikan kepada juara dalam beragam ajang nasional yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).

"Apresiasi tersebut menjadi bagian penghargaan kepada murid yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras, daya juang, dan prestasi dalam ajang talenta, termasuk OSN," jelasnya.

Selain tambahan hadiah, Kemendikdasmen membina serta mengirim murid berprestasi ke ajang internasional. Pada tahun 2026, sebanyak 420 juara ajang nasional dibina oleh Puspresnas bersama mitra sebagai persiapan mengikuti ajang internasional.