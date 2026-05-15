UI Tak Ubah Nama Prodi Teknik Jadi Rekayasa, Rektor Sebut Esensinya Sama

Rektor UI Heri Hermansyah. (Istimewa)

JawaPos.com - Universitas Indonesia (UI) menegaskan takkan mengubah penamaan program studi dari “Teknik” menjadi “Rekayasa”. Esensi penamaan yang sama dari dua kata tersebut menjadi alasan UI tak mengubah penamaan prodi teknik.

Kebijakan pengubahan nama prodi teknik menjadi rekayasa itu ertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.

Rektor UI Heri Hermansyah menilai bahwa penggunaan istilah “Teknik” maupun “Rekayasa” memiliki makna yang sepadan. Karena itu, UI hingga saat ini belum melakukan penyesuaian penamaan program studi mengikuti skema baru tersebut.

“Esensinya sama,” ucapnya singkat saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (15/5).

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada rencana perubahan nama program studi ke depan, pihak rektorat menyatakan belum ada rencana untuk melakukan perubahan tersebut. “Belum ada,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kemendiktisaintek memang telah menerbitkan kebijakan yang membuka penggunaan istilah “Rekayasa” sebagai padanan dari “Teknik” dalam berbagai program studi teknik di perguruan tinggi.