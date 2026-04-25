IU dan Byeon Woo Seok Akhirnya Jadi Pasangan Kekasih di Drama Perfect Crown

IU dan Byeon Woo Seok. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Drama Korea Perfect Crown menjadi tontonan yang ditunggu penggemar, dimana belakangan ini mereka telah merilis foto-foto terbaru yang menampilkan IU dan Byeon Woo Seok.
Dilansir dari Soompi, Sabtu (25/4), setelah setuju untuk menjalani pernikahan kontrak, Seong Hui Ju (IU) dan Pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok) menunjukkan chemistry sebagai pasangan yang sangat serasi.
Dengan menggunakan akting kekasih, mereka yang meyakinkan sebagai tameng untuk mengalihkan perhatian lawan.
Akting mereka tidak hanya berhasil mempengaruhi opini publik demi kepentingan masing-masing, tetapi juga memperdalam kepedulian.
Terlihat perasaan tulus yang mereka miliki satu sama lain hingga melampaui sekadar akting, menambah keseruan.
Seiring waktu yang mereka habiskan bersama semakin lama, tembok antara Seong Hui Ju dan Pangeran Ian secara bertahap runtuh
Terlihat suasana manis dan romantis yang pernah ada di antara keduanya perlahan memudar menjadi pertengkaran
Suasana dingin menyelimuti mereka saat duduk berhadapan, menatap dengan ekspresi wajah kaku yang meningkatkan ketegangan.
Penonton pun penasaran saat situasi tampak semakin serius, Seong Hui Ju terlihat mengarahkan panah ke arah Pangeran Ian.
Dengan Pangeran Agung Ian yang tampak berusaha keras menahan tindakan impulsifnya, dan Seong Hui Ju yang menatapnya tanpa berkedip, saksikan episode selanjutnya pada 24 April pukul 21.50 KST.
