UI Pertahankan Predikat Tertinggi HURS 2025, Kian Kokoh Jadi Rujukan Kampus Sehat di Asia Tenggara

JawaPos.com - Universitas Indonesia (UI) kembali meraih predikat 5-Star Plus dalam Healthy University Rating System (HURS) 2025 yang diselenggarakan oleh ASEAN University Network–Health Promotion Network (AUN-HPN), mempertegas konsistensi sekaligus posisinya sebagai salah satu rujukan praktik terbaik kampus sehat di tingkat regional.

Capaian ini juga membuka peluang bagi UI untuk terlibat sebagai reviewer dalam pemeringkatan tersebut, memperluas kontribusi Indonesia dalam promosi kesehatan di kawasan.

Penilaian HURS 2025 berlangsung pada 16 Agustus hingga 15 November 2025, melalui proses self-assessment yang mencakup 46 pertanyaan berdasarkan 22 area dalam Healthy University Framework (HUF). Berdasarkan hasil evaluasi Sekretariat AUN-HPN, UI dinilai berhasil memenuhi standar tertinggi dalam implementasi promosi kesehatan di lingkungan perguruan tinggi.

Capaian ini melanjutkan tren positif UI dalam HURS. Pada HURS 2022, UI meraih peringkat 5-Star, kemudian meningkat menjadi 5-Star Plus pada 2023 dengan skor 985 dari 1000, yang mencakup tiga indikator utama: System and Infrastructure, Zero Tolerance Areas, dan Health Promotion Areas. Penilaian tersebut juga telah diverifikasi melalui visitasi langsung oleh Sekretariat AUN-HPN pada Februari 2024. Konsistensi hingga HURS 2025 menunjukkan keberlanjutan dan penguatan sistem kesehatan kampus yang diterapkan UI.

Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika. “Pencapaian 5-Star Plus pada HURS 2025 mencerminkan komitmen berkelanjutan Universitas Indonesia dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Kami tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga memastikan sistem, kebijakan, dan budaya hidup sehat yang terintegrasi di seluruh aspek kehidupan kampus,” ujarnya.

Sementara itu, Director of ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University sekaligus Executive Director AUN-HPN, Assoc. Prof. Dr. Thunwadee Suksaroj, dalam surat resminya menyampaikan apresiasi atas kontribusi UI.

“Kami sangat menghargai partisipasi Universitas Indonesia dalam HURS 2025. Pencapaian peringkat 5-Star Plus menunjukkan keunggulan dalam praktik promosi kesehatan kampus. Kami juga mengundang Universitas Indonesia untuk bergabung sebagai bagian dari tim reviewer HURS guna berbagi praktik terbaik dan memperkuat pertukaran pengetahuan di antara universitas anggota AUN-HPN,” kata Assoc. Prof. Dr. Thunwadee Suksaroj.

Dengan diundangnya UI sebagai reviewer dalam HURS, mencerminkan posisi UI sebagai rujukan praktik terbaik di tingkat regional. UI juga didorong untuk kembali berpartisipasi dalam HURS 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Capaian berkelanjutan UI dalam HURS menegaskan komitmen institusi dalam membangun kampus yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global, sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam agenda promosi kesehatan di tingkat regional dan internasional.