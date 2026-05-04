Penerbit Deepublish dan LLDikti Wilayah III Jakarta Dorong Percepatan Karier Dosen Melalui Publikasi Ilmiah

JawaPos.com — Penerbit Deepublish bersama LLDikti Wilayah III Jakarta sukses menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Strategi Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Melalui Publikasi Buku dan Jurnal” pada Selasa, 28 April 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Grand Premier Hall Politeknik Sahid serta daring melalui Zoom Meeting dan YouTube Live Streaming LLDIKTI III, dan diikuti dosen-dosen di lingkungan LLDikti Wilayah III Jakarta.

Seminar ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam mendorong percepatan karier akademik dosen melalui peningkatan produktivitas publikasi ilmiah.

Kenaikan jabatan fungsional dosen merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak dosen yang masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari penyusunan naskah, pemilihan jurnal yang tepat, hingga proses review yang ketat dan kompetitif.

Melalui kolaborasi ini, Deepublish dan LLDIKTI Wilayah III menghadirkan ruang berbagi pengetahuan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan dosen saat ini, khususnya dalam menghadapi tuntutan publikasi sebagai syarat pengembangan karier akademik.

Dalam sambutannya, Kepala LLDikti Wilayah III Jakarta, Dr. Henri Tambunan,S.E., M.A menegaskan posisi strategis publikasi ilmiah dalam karier dosen. “Sebagaimana kita ketahui bersama, kenaikan jabatan fungsional dosen merupakan bagian penting dalam pengembangan karier akademik. Tidak hanya sebagai bentuk pengakuan profesional, tetapi juga sebagai indikator kontribusi kita terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan di Indonesia.”

Direktur Politeknik Sahid, Baskoro Harwindito, S.ST., M.M menekankan bahwa publikasi ilmiah bukan sekadar indikator administratif, melainkan wujud kontribusi intelektual nyata dosen bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Sementara itu, CEO Penerbit Deepublish, An Nuur Budi Utama, S.T mengajak peserta untuk memaknai aktivitas akademik sebagai bagian dari kontribusi berkelanjutan, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.