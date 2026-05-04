Penerbit Deepublish dan LLDikti Wilayah III Jakarta Dorong Percepatan Karier Dosen Melalui Publikasi Ilmiah

Seminar Nasional bertajuk “Strategi Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Melalui Publikasi Buku dan Jurnal” digagas Penerbit Deepublish bersama LLDikti Wilayah III Jakarta. (istimewa)
JawaPos.com — Penerbit Deepublish bersama LLDikti Wilayah III Jakarta sukses menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Strategi Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Melalui Publikasi Buku dan Jurnal” pada Selasa, 28 April 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Grand Premier Hall Politeknik Sahid serta daring melalui Zoom Meeting dan YouTube Live Streaming LLDIKTI III, dan diikuti dosen-dosen di lingkungan LLDikti Wilayah III Jakarta.
Seminar ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam mendorong percepatan karier akademik dosen melalui peningkatan produktivitas publikasi ilmiah.
Baca Juga:Situs Kritik Sastra Tetap Tayangkan Esai Milik Dosen UGM yang Tersangkut Kekerasan di Daycare Little Aresha Jogja
Kenaikan jabatan fungsional dosen merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak dosen yang masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari penyusunan naskah, pemilihan jurnal yang tepat, hingga proses review yang ketat dan kompetitif.
Melalui kolaborasi ini, Deepublish dan LLDIKTI Wilayah III menghadirkan ruang berbagi pengetahuan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan dosen saat ini, khususnya dalam menghadapi tuntutan publikasi sebagai syarat pengembangan karier akademik.
Dalam sambutannya, Kepala LLDikti Wilayah III Jakarta, Dr. Henri Tambunan,S.E., M.A menegaskan posisi strategis publikasi ilmiah dalam karier dosen. “Sebagaimana kita ketahui bersama, kenaikan jabatan fungsional dosen merupakan bagian penting dalam pengembangan karier akademik. Tidak hanya sebagai bentuk pengakuan profesional, tetapi juga sebagai indikator kontribusi kita terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan di Indonesia.”
Baca Juga:UGM Benarkan Dosennya Jadi Penasihat Yayasan Daycare Litte Aresha, Sebut Sebagai Kapasitas Pribadi
Direktur Politeknik Sahid, Baskoro Harwindito, S.ST., M.M menekankan bahwa publikasi ilmiah bukan sekadar indikator administratif, melainkan wujud kontribusi intelektual nyata dosen bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.
Sementara itu, CEO Penerbit Deepublish, An Nuur Budi Utama, S.T mengajak peserta untuk memaknai aktivitas akademik sebagai bagian dari kontribusi berkelanjutan, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.
Pada sesi pembuka, Gilang Mukti Prabowo, S.E., M.M selaku General Manager Penerbit Deepublish memaparkan profil serta layanan Deepublish dalam mendukung publikasi akademik dosen, mulai dari buku referensi, buku ajar, hingga monograf untuk kebutuhan kenaikan jabatan fungsional. Pemaparan ini menunjukkan bahwa proses publikasi kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terarah melalui dukungan penerbit yang tepat.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan