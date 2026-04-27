UGM Benarkan Dosennya Jadi Penasihat Yayasan Daycare Litte Aresha, Sebut Sebagai Kapasitas Pribadi

JawaPos.com - Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) membenarkan bahwa salah satu Penasihat Yayasan Day Care Little Aresha, Jogja, merupakan dosen aktif di perguruan tinggi tersebut. Namun, UGM mengeklaim bahwa tak ada keterlibatan langsung UGM dengan yayasan tersebut.
Diketahui bahwa daycare Little Aresha diduga melakukan kekerasan terhadap puluhan anak yang dititipkan di daycare tersebut selama beberapa tahun terakhir.
"Kami sampaikan bahwa yang bersangkutan benar merupakan dosen aktif yang terlibat dalam pengelolaan tempat penitipan anak tersebut dalam kapasitas pribadi,” ujar Juru Bicara Universitas Gadjah Mada I Made Andi Arsana saat dikonfirmasi, dikutip dari Radar Jogja, Senin (27/4).
Adapun Penasihat yayasan Little Aresha yang sekaligus dosen aktif di UGM bernama Dr. Cahyaningrum Dewojati.
“Saat ini masih berproses, UGM mengikuti proses dengan baik,” tutur Andi.
Namun begitu, Andi menegaskan bahwa UGM sebagai institusi tidak memiliki hubungan dengan yayasan apapun dengan Little Aresha yang saat ini tengah berperkara tersebut.
UGM menyatakan akan mematuhi peraturan dan menghormati serta mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan.
"Kami terus memantau perkembangan kasus ini dengan saksama dan siap mengambil langkah tindak lanjut sesuai kapasitas UGM berdasarkan ketentuan yang berlaku,” pungkas Andi.
Sebelumnya, polisi menetapkan sebanyak 13 tersangka dalam kasus kekerasan anak yang terjadi di tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha, Yogyakarta. Salah satu tersangka merupakan kepala yayasan.
Kapolresta Jogja Kombes Pol Eva Guna Pandia menjelaskan, dari hasil gelar perkara tersebut, 13 tersangka itu memiliki peran yang berbeda-beda dalam struktur lembaga tersebut.
Baca Juga:Kecam Dugaan Kekerasan di Daycare Jogja, Kementerian HAM Dorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Agar Kasus Tak Terulang
"Kami menetapkan 13 orang tersangka sementara. Terdiri dari satu orang kepala yayasan, satu orang kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh," ujarnya kepada wartawan, dikutip dari Radar Jogja, Minggu (26/4).
Meski begitu Eva menegaskan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif di balik tindakan para tersangka.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!