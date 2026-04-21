Hari Pertama UTBK-SNBT 2026, 16.672 Peserta Ikuti Ujian di Universitas Airlangga

Suasana pelaksanaan UTBK-SNBT 2026 hari pertama di Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (21/4). (Humas Unair)
JawaPos.com - Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 dilaksanakan serentak mulai hari ini, Selasa (21/4). Universitas Airlangga ditunjuk menjadi salah satu lokasi pelaksanaan ujian.
Tercatat, sebanyak 16.672 peserta akan mengikuti UTBK-SNBT 2026 di kampus tertua di Jawa Timur ini. Hal ini disampaikan Warek Bidang Akademik, Mahasiswa, dan Alumni Unair, Prof. Mochammad Amin Alamsjah.
Total peserta tersebut mencapai 94,7 persen dari total kapasitas daya tampung yang disediakan yakni sebanyak 17.600 kursi. Adapun peserta perempuan mendominasi dengan 9.541 orang, sementara peserta laki-laki 7.131 orang.
"Peserta berasal dari 38 provinsi dan cluster Luar Negeri. Ujian dimulai tepat waktu. Pukul 07.00 WIB peserta sudah login dan melakukan latihan, kemudian pukul 07.15 WIB ujian resmi dimulai,” tutur Prof. Amin.
Pelaksanaan UTBK-SNBT 2026 di Universitas Airlangga tersebar di dua lokasi, yakni di Kampus B dan Kampus C. Total tersedia 22 ruang Computer Based Test (CBT) yang tersebar di 10 gedung.
“Kampus B berada di gedung FEB, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Vokasi (Gedung A dan C). Sedangkan di Kampus C ada di PPMB, Gedung Nano, Gedung Nani, dan FKM,” imbuhnya.
Prof. Amin menegaskan kenyamanan peserta menjadi perhatian utama selama pelaksanaan UTBK di Unair, terutama bagi peserta sesi pagi, kampus menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti sarapan.
"Seluruh lokasi dilengkapi ruang transit peserta, serta disediakan teh hangat dan snack pagi untuk peserta sesi pagi. Kami juga sudah menyiapkan tenaga kesehatan dan ambulans untuk antisipasi," tutur Prof. Amin.
Pada hari pertama pelaksanaan, UNAIR juga memberi perhatian khusus kepada peserta disabilitas. Sebanyak 22 peserta berkebutuhan khusus dijadwalkan mengikuti ujian pada sesi kedua, terdiri atas tuna rungu dan tuna daksa.
"Untuk peserta khusus di pusat UTBK-SNBT Universitas Airlangga ini ada 18 peserta tuna rungu dan 4 peserta tuna daksa, yang ujiannya akan dilaksanakan di sesi kedua hari ini," pungkasnya.
