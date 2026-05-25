Selamat! 2.771 Peseta Lolos Universitas Airlangga Jalur UTBK-SNBT 2026

JawaPos.com - Momen yang ditunggu para lulusan SMA akhirnya tiba. Hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 diumumkan hari ini, Senin (25/5), pukul 15.00 WIB.

Sebagai salah satu kampus ternama di Jawa Timur, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menerima 69.620 pendaftar. Sebanyak 2.771 di antaranya dinyatakan lolos UTBK-SNBT 2026 dan diterima sebagai calon mahasiswa baru.

"Segenap civitas akademika Unair menyampaikan selamat untuk adik-adik yang lolos seleksi UTBK-SNBT 2026, yakni 2.771 peserta," tutur Rektor Unair, Prof. Muhammad Madyan dalam konferensi pers, Senin (25/5).

Melansir dari laman resmi SNPMB 2026,

Universitas Airlangga membuka 62 program studi di jalur UTBK-SNBT, baik itu prodi sarjana, sarjana terapan (D4), dan diploma tiga.

Dari 2.771 pendaftar UTBK-SNBT 2026 yang diterima di Unair, Prof. Madyan menyebut 470 di antaranya merupakan peserta Kuliah Indonesia Pintar (KIP). Kemudian 1.785 adalah peserta perempuan atau setara 64,42 persen.

"Menariknya tahun ini, prodi vokasi tidak kalah peminat. Sebanyak 36.567 peserta UTBK-SNBT 2026 mendaftar prodi vokasi di Unair, 704 peserta di antaranya berhasil lolos dan diterima," imbuhnya.