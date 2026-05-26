Persaingan Ketat! ITS Surabaya Hanya Terima 2.468 Mahasiswa Baru Jalur UTBK-SNBT 2026

JawaPos.com - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menerima sebanyak 2.468 calon mahasiswa baru melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026.

Sebagai informasi, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) secara resmi dan serentak mengumumkan hasil UTBK-SNBT 2026 pada hari ini, Senin (25/5) pukul 15.00 WIB.

Kepala Subdirektorat Admisi dan Promosi Direktorat Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana ITS, Nani Kurniati menyampaikan sebanyak 32.254 peserta tercatat mendaftar ITS melalui jalur UTBK-SNBT 2026.

Sementara ITS tahun ini hanya menyediakan kuota 2.468 kursi untuk calon mahasiswa baru jalur UTBK-SNBT. “Dari total pendaftar, tingkat keketatan rata-rata di ITS sebesar 7,42 persen,” ungkap Nani, Selasa (26/5).

Adapun program Studi (Prodi) D4 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, dan S1 Teknik Informatika menjadi jurusan di ITS Surabaya dengan jumlah peminat tertinggi pada UTBK-SNBT 2026.

Nani menilai meningkatnya jumlah pendaftar pasa prodi-prodi teknik secara signifikan merupakan respon terhadap kebutuhan industri, terutama terkait tren kebangkitan energi nasional.

"ITS juga menyediakan beasiswa sebagai dukungan finansial, seperti beasiswa KIP-Kuliah, beasiswa Ikatan Alumni (IKA) ITS, beasiswa dari Dana Abadi ITS, dan masih banyak beasiswa lainnya," imbuh Nani.

Bagi calon mahasiswa yang belum berhasil lolos melalui jalur UTBK-SNBT 2026, Nani meminta untuk tidak larut bersedih dan putus asa. Sebab, masih tersedia berbagai jalur masuk lainnya di ITS Surabaya.