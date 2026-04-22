Novia Herawati
Kamis, 23 April 2026 | 01.45 WIB

Universitas Negeri Surabaya Laporkan Penjoki UTBK-SNBT 2025 ke Polisi

Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Surabaya, Martadi, mengatakan pihaknya telah melaporkan penjoki UTBK-SNBT ke polisi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melaporkan adanya penjoki yang menyamar sebagai peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026.

Kecurangan ini ditemukan pada pelaksanaan hari pertama UTBK-SNBT 2026 pada Selasa (21/4). Hal ini dibenarkan Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Surabaya, Martadi.

"Pusat meminta agar diambil langkah tegas, sehingga kami berkoordinasi dengan kepolisian, kemudian dilakukan pelaporan, yang bersangkutan juga sudah mengaku (sebagai joki)," tuturnya di Surabaya, Rabu (22/4).

Namun, laporan polisi dibuat ditujukan kepada penjoki yang mengikuti tes dengan menyalahi aturan. Ia diduga menggunakan identitas palsu dan data yang tidak sesuai untuk bisa masuk ke ruang ujian.

"Sementara yang kami proses adalah penjoki, karena dia yang melakukan pelanggaran di wilayah kami. Namun, sesuai arahan pusat, perlu ditelusuri lebih jauh juga pihak yang menggunakan joki," imbuhnya.

Martasi menegaskan, baik joki maupun peserta yang menggunakan jasa joki akan dibatalkan dan masuk daftar hitam seleksi PTN. Jika penyelidikan polisi menemukan unsur pidana, kedua pihak berpotensi diproses hukum.

"Mereka di-blacklist untuk masuk PTN, sudah pasti. Namun kami belum bisa mengadukan pihak yang dijoki karena belum memiliki dasar yang cukup, tetapi tidak menutup kemungkinan keduanya akan diproses," terang Martadi.

Terpisah, Plt Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai dugaan joki UTBK-SNBT di lokasi ujian Universitas Negeri Surabaya.

“Benar. Kasus tersebut telah dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya. Mohon waktu masih proses (melakukan penyelidikan terkait motif, modus operandi). Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan," ucapnya dikonfirmasi.

Artikel Terkait
Penyewa Joki UTBK-SNBT di Universitas Negeri Surabaya Ternyata Bidik Jurusan Kedokteran - Image
Pendidikan

Penyewa Joki UTBK-SNBT di Universitas Negeri Surabaya Ternyata Bidik Jurusan Kedokteran

Rabu, 22 April 2026 | 22.34 WIB

Pendaftar SNBP Unesa 2026 Meningkat jadi 53.237 Pendaftar, Kuotanya hanya 6.532 - Image
Pendidikan

Pendaftar SNBP Unesa 2026 Meningkat jadi 53.237 Pendaftar, Kuotanya hanya 6.532

Senin, 23 Februari 2026 | 20.11 WIB

Gagasan Ali Kuncoro Menghubungkan Olahraga, UMKM, dan Generasi Muda Lewat Teknologi - Image
Sisi Lain

Gagasan Ali Kuncoro Menghubungkan Olahraga, UMKM, dan Generasi Muda Lewat Teknologi

Jumat, 26 Desember 2025 | 05.52 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

