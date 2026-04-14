Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

Ilustrasi pelecehan melalui media sosial. (indiatimes.com)
JawaPos.com - Suasana sidang terbuka kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) memanas.
Kondisi itu terjadi saat salah satu mahasiswa mengonfrontasi langsung salah satu terduga pelaku yang latar belakang orang tuanya disebut sebagai polisi.
Dalam momen yang terekam dan viral di media sosial itu, seorang mahasiswa secara terbuka memanggil salah satu terduga pelaku,
Muhammad Kevin Ardiansyah, untuk maju ke depan dan memberikan penjelasan di hadapan forum.
“Kevin maju lu sini. Maju lu tatap mata gua dan tatap semua orang di ruangan ini. Lihat sekarang. Gue selama ini ... gue selalu berkonsultasi ke lu terutama masalah KS tapi nyatanya lu pelaku KS,” ujar mahasiswa tersebut di hadapan peserta sidang yang disambut riuh massa.
Mahasiswa itu pun kemudian mempertanyakan integritas Kevin yang sebelumnya dikenal aktif dalam isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Termasuk sebagai Ketua Angkatan 2023 FH UI.
“Sebagai Ketua Angkatan 2023 sebagai CPI PMB bahkan calon CPO PMB, lu pernah nggak sih berdiri di sisi korban apa cuma omongan doang? Itu pertanyaan gue yang pertama,” lanjutnya.
Tak berhenti di situ, konfrontasi semakin tajam ketika mahasiswa tersebut menyinggung soal latar belakang keluarga Kevin yang disebut-sebut sebagai anggota kepolisian.
Ia mempertanyakan kemungkinan adanya intervensi dalam proses penyelesaian kasus.
“Yang kedua gue pernah ingat lu ngomong kalau orang tua lu polisi. Dan gua tahu yang namanya. Ini juga berlaku buat 15 orang bajingan di belakang, kalian sanggup tidak bertanggung jawab intervensi orang tua kalian?” tegasnya.
