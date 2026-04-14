Tazkia Royyan Hikmatiar
14 April 2026, 17.59 WIB

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

Ilustrasi pelecehan melalui media sosial. (indiatimes.com)

JawaPos.com - Suasana sidang terbuka kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) memanas.

Kondisi itu terjadi saat salah satu mahasiswa mengonfrontasi langsung salah satu terduga pelaku yang latar belakang orang tuanya disebut sebagai polisi.

Dalam momen yang terekam dan viral di media sosial itu, seorang mahasiswa secara terbuka memanggil salah satu terduga pelaku,

Muhammad Kevin Ardiansyah, untuk maju ke depan dan memberikan penjelasan di hadapan forum.

“Kevin maju lu sini. Maju lu tatap mata gua dan tatap semua orang di ruangan ini. Lihat sekarang. Gue selama ini ... gue selalu berkonsultasi ke lu terutama masalah KS tapi nyatanya lu pelaku KS,” ujar mahasiswa tersebut di hadapan peserta sidang yang disambut riuh massa.

Mahasiswa itu pun kemudian mempertanyakan integritas Kevin yang sebelumnya dikenal aktif dalam isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Termasuk sebagai Ketua Angkatan 2023 FH UI.

“Sebagai Ketua Angkatan 2023 sebagai CPI PMB bahkan calon CPO PMB, lu pernah nggak sih berdiri di sisi korban apa cuma omongan doang? Itu pertanyaan gue yang pertama,” lanjutnya.

Tak berhenti di situ, konfrontasi semakin tajam ketika mahasiswa tersebut menyinggung soal latar belakang keluarga Kevin yang disebut-sebut sebagai anggota kepolisian.

Ia mempertanyakan kemungkinan adanya intervensi dalam proses penyelesaian kasus.

“Yang kedua gue pernah ingat lu ngomong kalau orang tua lu polisi. Dan gua tahu yang namanya. Ini juga berlaku buat 15 orang bajingan di belakang, kalian sanggup tidak bertanggung jawab intervensi orang tua kalian?” tegasnya.

Artikel Terkait
Alasan Denny Sumargo Wawancarai Anak di Bawah Umur Korban Pelecehan Seksual Ayah Kandung - Image
Entertainment

Alasan Denny Sumargo Wawancarai Anak di Bawah Umur Korban Pelecehan Seksual Ayah Kandung

14 April 2026, 15.52 WIB

Mahasiswa FH UI Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Pihak Kampus Siap Berikan Sanksi Tegas - Image
Kasuistika

Mahasiswa FH UI Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Pihak Kampus Siap Berikan Sanksi Tegas

14 April 2026, 01.03 WIB

DPR Desak Dosen UBL Terduga Pelaku Pelecehan Dipecat, Rektor: Tunggu Putusan Pengadilan - Image
Pendidikan

DPR Desak Dosen UBL Terduga Pelaku Pelecehan Dipecat, Rektor: Tunggu Putusan Pengadilan

13 April 2026, 21.48 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

