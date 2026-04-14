Alasan Denny Sumargo Wawancarai Anak di Bawah Umur Korban Pelecehan Seksual Ayah Kandung

Denny Sumargo. (Instagram: sumargodenny)
JawaPos.com - Denny Sumargo atau Densu mendapat kritikan karena menghadirkan anak di bawah umur yang namanya disamarkan menjadi Yaya, korban pelecehan seksual, dari ayah kandungnya sendiri.
Ada netizen yang menganggap mewawancarai anak di bawah umur untuk kasus pelecehan seksual di dalam podcast dinilai kurang tepat. Densu memiliki alasan tersendiri kenapa dia melakukan hal tersebut.
Menurut Denny Sumargo, dirinya melakukan hal itu karena kasus pelecehan seksual yang dialami Yaya saat ini sedang bergulir di ranah hukum. Salah satu tujuannya adalah untuk membantu proses hukum agar perkaranya dapat berjalan sebagaimana seharusnya.
"Saya juga tidak tega mewawancarai anak seperti itu dan bertanya seperti itu kalau tidak ada tujuan untuk mendapatkan barang bukti. Karena keterangan dari si anak bisa jadi barang bukti yang kuat supaya prosesnya bisa berjalan," ujar Denny Sumargo.
Densu mengaku bahwa dirinya juga memiliki anak, tentu saja tidak tega bertanya hal semacam itu ke dia. Namun, Denny Sumargo merasa harus melakukannya agar terungkap informasi yang sebenarnya dari sisi korban secara langsung.
"Kalau itu bisa membantu proses keadilan, saya tidak punya banyak pilihan kecuali menggali keterangan itu, di mana keterangan itu keluar dari korbannya secara langsung," ungkap Denny Sumargo.
Terlepas dari hal tersebut, Denny Sumargo menyampaikan permintaan maaf apabila tindakannya mewawancarai anak di bawah umur korban pelecehan seksual dinilai keliru atau tidak etis.
"Kadang risiko yang harus saya ambil. Saya siap salah, saya siap disalahkan," ujar Denny Sumargo.
Konten video yang menghadirkan Yaya bersama ibunya dalam podcast Denny Sumargo sampai saat ini sudah ditonton lebih dari 2,2 juta kali sejak diunggah pada 10 April 2026.
