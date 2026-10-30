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Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.23 WIB

6 Cara Efektif Mengasuh Anak Introvert untuk Maksimalkan Potensinya

ilustrasi anak introvert. (Freepik) - Image

ilustrasi anak introvert. (Freepik)

JawaPos.com - Orang tua yang memiliki anak dengan kecenderungan introvert kerap khawatir anaknya tak mampu bersosialisasi setelah masuk usia sekolah.

Namun, sebenarnya ada beberapa cara yang efektif untuk emmaksimalkan potensi anak yang introvert.

Anak yang memiliki kecenderungan kepribadian sebagai seorang introvert umumnya mendapatkan energi dari dalam diri sendiri.

Tokoh-tokoh dunia terkemuka seperti Bill Gates, J.K. Rowling, hingga Eleanor Roosevelt membuktikan bahwa sifat introvert tidak pernah menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan besar.

Seperti dikutip dari YourTango, Susan Cain selaku penulis buku laris Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking membagikan panduan penting bagi para orang tua dalam mendampingi anak introvert.

Berikut adalah enam kiat pengasuhan yang tepat untuk membina dan memaksimalkan potensi anak introvert.

1. Rayakan Keunikan dan Apresiasi Karakter Mereka

Orang tua perlu menghargai sifat baik, perhatian mendalam, fokus, serta kemampuan anak dalam menikmati waktu kebersamaan mereka.

Menjadi seorang introvert merupakan kualitas diri yang sangat kuat dan memuaskan untuk membangun hubungan sosial yang bermakna.

Menerima keunikan ini akan membuat anak merasa dihargai sepenuhnya tanpa ada tuntutan untuk harus berubah menjadi orang lain. Validasi dari keluarga menjadi fondasi utama bagi rasa percaya diri mereka.

2. Kenalkan Pengalaman Baru Secara Bertahap

Anak introvert umumnya membutuhkan waktu adaptasi yang lebih panjang saat menghadapi lingkungan atau orang baru di sekitarnya.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: yourtango.com
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