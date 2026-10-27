Ingin Anak Mandiri dan Sukses? 5 Pelajaran Penting Diajarkan Orang Tua Sebelum Anak Keluar Rumah

JawaPos.com - Membesarkan anak agar tumbuh menjadi pribadi mandiri, berdaya, dan beradaptasi dengan baik di masa dewasa adalah impian setiap orang tua.

Banyak yang berfokus pada pencapaian akademis atau kemampuan bersosialisasi, namun orang tua dengan kecerdasan tinggi memahami bahwa ada keterampilan hidup (life skills) mendasar yang harus ditanamkan jauh sebelum anak siap meninggalkan rumah.

Menurut ulasan pola asuh dan psikologi dari YourTango yang ditulis oleh Aricka Croxton, orang tua dari anak-anak berprestasi tinggi fokus mengajarkan ketahanan mental dan tanggung jawab pribadi sejak dini.

Keterampilan ini memberi landasan kokoh bagi anak untuk menavigasi tantangan karier, finansial, dan relasi sosial di masa depan.

Berikut lima pelajaran hidup penting yang rutin diajarkan oleh orang tua cerdas sebelum anak melangkah hidup mandiri.

1. Memandang Kegagalan sebagai Pelajaran Penting untuk Tumbuh

Merasakan kegagalan memang tidak menyenangkan, namun mencoba melindungi anak secara berlebihan justru menghambat kedewasaan mereka.

Orang tua yang bijak membiarkan anak mengalami kegagalan agar mereka memahami proses evaluasi diri, mengelola emosi kecewa, dan melihat kesalahan sebagai pijakan menuju pertumbuhan pribadi yang lebih matang.

2. Pengelolaan Finansial dan Literasi Keuangan Sejak Dini