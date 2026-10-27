6 Kepribadian Remaja yang Orang Tuanya Tidak Percaya dengannya Menurut Psikologi

kepribadian remaja yang orang tuanya tidak percaya dengannya menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa pengasuhan di masa remaja sangat bergantung pada kepercayaan, padahal banyak orang tua sulit melepaskan anaknya demi alasan keselamatan.
Kepribadian orang tua overprotektif yang terus mengawasi dan menghalangi pilihan membuat kebiasaan remaja terbentuk sebagai respons atas minimnya kebebasan.
Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan berlebihan hanya menenangkan kecemasan orang tua, sementara pertumbuhan anak justru terhambat hingga masa dewasa.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (27/10), berikut enam kepribadian remaja dari orang tua overprotektif yang umumnya terbawa hingga masa dewasa.
1. Mudah stres dan frustrasi
Anak mengambil isyarat dari orang dewasa untuk memahami cara mengelola emosi, sehingga orang tua perlu peka terhadap kebutuhan mereka sekaligus mengenali kapan anak sanggup mandiri.
Ketika orang tua tidak memberi ruang untuk mencoba dan langsung cemas lalu mengambil alih, anak tidak pernah belajar memercayai kemampuannya sendiri.
Akibatnya, setiap gangguan kecil terasa seperti bencana besar, sementara studi dalam jurnal Developmental Psychology menemukan bahwa pola asuh terlalu mengontrol dapat melemahkan kendali emosi anak.
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