7 Kepribadian Akibat Pola Asuh Orang Tua yang Terlalu Menekankan Nilai dan Aturan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Dalam psikologi, kepribadian terbentuk dari pola asuh orang tua sering berakar pada tekanan nilai akademis dan aturan ketat.

Orang tua yang mengutamakan pendidikan di atas segalanya umumnya berniat baik, tetapi pola asuh seperti itu dapat memicu perfeksionisme yang tidak sehat.

Sebuah studi menemukan bahwa sekitar 80 persen anak merasa orang tua mereka lebih peduli pada prestasi sekolah dibanding hal lainnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (27/10), berikut tujuh kepribadian yang umumnya terbawa dari pola asuh orang tua yang hanya memedulikan nilai dan aturan.

1. Cenderung menyenangkan semua orang

Perilaku menyenangkan orang lain sering berakar dari pengalaman masa kecil, ketika anak merasa sakit hati karena gagal memenuhi harapan orang tuanya.

Tekanan pada nilai rapor dan aturan rumah membuat anak merasa kurang berharga, sebab pujian hanya datang ketika nilai-nilainya tinggi.