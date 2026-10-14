Ingin Anak yang Sudah Dewasa Berkata Jujur? Lakukan 7 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berbicara jujur dengan anaknya./Magnific/prostooleh
JawaPos.com - Ada satu hal yang sering diinginkan orang tua ketika anaknya sudah dewasa: anak mau bercerita dengan jujur.
Bukan sekadar menceritakan kabar baik. Bukan hanya ketika semuanya berjalan lancar. Tetapi juga ketika ia sedang bingung, gagal, terluka, melakukan kesalahan, mengalami masalah dalam hubungan, mengalami tekanan pekerjaan, atau mengambil keputusan yang mungkin tidak disetujui orang tua.
Di sinilah hubungan orang tua dan anak mengalami perubahan.
Ketika anak masih kecil, orang tua bisa bertanya, “Kamu dari mana?” atau “Tadi di sekolah bagaimana?” dan anak biasanya masih mudah menjawab. Tetapi ketika anak sudah dewasa, pertanyaan yang sama bisa terasa berbeda.
Bukan karena ia tidak menyayangi orang tuanya.
Bisa jadi ia hanya mulai mempertimbangkan satu hal:
“Kalau aku jujur, apa yang akan terjadi setelahnya?”
Apakah saya akan dihakimi?
Apakah orang tua akan marah?
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022