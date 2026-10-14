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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.31 WIB

Ingin Anak yang Sudah Dewasa Berkata Jujur? Lakukan 7 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berbicara jujur dengan anaknya./Magnific/prostooleh - Image

seseorang yang berbicara jujur dengan anaknya./Magnific/prostooleh

JawaPos.com - Ada satu hal yang sering diinginkan orang tua ketika anaknya sudah dewasa: anak mau bercerita dengan jujur.

Bukan sekadar menceritakan kabar baik. Bukan hanya ketika semuanya berjalan lancar. Tetapi juga ketika ia sedang bingung, gagal, terluka, melakukan kesalahan, mengalami masalah dalam hubungan, mengalami tekanan pekerjaan, atau mengambil keputusan yang mungkin tidak disetujui orang tua.

Namun, semakin dewasa seorang anak, semakin banyak bagian kehidupannya yang menjadi milik pribadi.

Di sinilah hubungan orang tua dan anak mengalami perubahan.

Ketika anak masih kecil, orang tua bisa bertanya, “Kamu dari mana?” atau “Tadi di sekolah bagaimana?” dan anak biasanya masih mudah menjawab. Tetapi ketika anak sudah dewasa, pertanyaan yang sama bisa terasa berbeda.

Bukan karena ia tidak menyayangi orang tuanya.

Bisa jadi ia hanya mulai mempertimbangkan satu hal:

“Kalau aku jujur, apa yang akan terjadi setelahnya?”

Apakah saya akan dihakimi?

Apakah orang tua akan marah?

Editor: Hanny Suwindari
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