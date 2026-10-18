7 Strategi Parenting untuk Membesarkan Anak yang Disukai Anak-Anak Lain Menurut Psikologi

seseorang yang disukai oleh teman-teman. (magnific)

JawaPos.com - Setiap orang tua tentu ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, percaya diri, dan mampu memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain.



Ada satu hal yang sering diam-diam menjadi kekhawatiran orang tua: “Apakah anak saya disukai teman-temannya?”



Ketika anak mulai masuk sekolah, bermain di lingkungan rumah, atau memiliki kelompok pertemanan sendiri, kemampuan bersosialisasi menjadi semakin penting. Anak tidak hanya belajar membaca, berhitung, dan memahami pelajaran, tetapi juga belajar bagaimana berbagi, bergiliran, mendengarkan, menghadapi konflik, meminta maaf, memahami perasaan orang lain, dan menjadi teman yang menyenangkan.



Menariknya, psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak yang diterima dengan baik oleh teman sebaya bukan semata-mata anak yang paling pintar, paling lucu, paling cantik, atau paling populer.



Ada keterampilan sosial tertentu yang membuat seorang anak lebih mudah membangun hubungan positif dengan teman-temannya.



American Psychological Association (APA), misalnya, menekankan pentingnya mengajarkan anak keterampilan seperti bergiliran, berempati, memahami sudut pandang orang lain, menunjukkan kebaikan, serta belajar menghadapi hubungan sosial secara bertahap.



Penelitian juga menemukan hubungan antara empati, perilaku prososial, rendahnya agresivitas, dan penerimaan oleh teman sebaya. Anak yang lebih mampu memahami perasaan orang lain cenderung lebih prososial dan kurang agresif, yang pada akhirnya berkaitan dengan penerimaan yang lebih baik dari teman-temannya.



Jadi, kalau ingin membantu anak menjadi pribadi yang disukai oleh anak-anak lain, jangan hanya mengajarinya “bagaimana supaya punya banyak teman.”



Ajarkan keterampilan yang membuatnya layak dipercaya, menyenangkan diajak bermain, mampu menghargai orang lain, dan nyaman menjadi dirinya sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (17/10), terdapat 7 strategi parenting yang bisa diterapkan.



1. Ajarkan Anak untuk Memikirkan Perasaan Orang Lain



Salah satu fondasi hubungan sosial yang sehat adalah empati.



Empati berarti kemampuan untuk memahami atau merasakan apa yang mungkin dialami orang lain.



Anak kecil tentu belum otomatis memiliki kemampuan empati yang matang. Mereka masih belajar memahami bahwa orang lain dapat memiliki perasaan, keinginan, dan sudut pandang yang berbeda dari dirinya.



Karena itu, empati perlu dilatih.



Misalnya, ketika anak melihat temannya menangis, jangan langsung mengatakan:



“Sudah, jangan dipikirkan.”



Sebaliknya, ajak anak berpikir:



“Menurut kamu, kenapa dia menangis?”



Atau:



“Kalau kamu berada di posisi dia, kira-kira kamu akan merasa bagaimana?”



Pertanyaan sederhana seperti ini membantu anak belajar melihat situasi dari perspektif orang lain.



APA juga merekomendasikan orang tua membantu anak mempertimbangkan sudut pandang teman, misalnya dengan bertanya bagaimana perasaan anak lain dalam sebuah situasi.



Jangan berhenti pada “kasihan”



Empati bukan hanya tentang merasa kasihan.



Empati juga berarti belajar memahami kebutuhan orang lain dan kemudian merespons dengan tepat.



Contohnya:



Temannya lupa membawa pensil.



Anak bisa belajar mengatakan:



“Kamu mau pakai pensilku?”



Temannya duduk sendirian.



Anak bisa belajar bertanya:



“Kamu mau main sama kami?”



Temannya kalah dalam permainan.



Anak bisa belajar mengatakan:



“Tidak apa-apa, kita coba lagi.”



Hal-hal kecil seperti inilah yang lama-kelamaan membentuk reputasi sosial seorang anak.



Anak yang membuat orang lain merasa dilihat, didengar, dan dihargai biasanya lebih mudah membangun hubungan positif.



2. Ajarkan Anak Berbagi Perhatian, Bukan Selalu Menjadi Pusat Perhatian



Ada anak yang sangat percaya diri, tetapi setiap permainan harus mengikuti keinginannya.



Ia ingin memilih permainan.



Ia ingin menentukan aturan.



Ia ingin menjadi pemenang.



Ia ingin didengarkan.



Tetapi ketika temannya berbicara, ia tidak mau mendengarkan.



Masalahnya bukan karena anak tersebut percaya diri.



Masalahnya adalah ia belum memahami konsep timbal balik dalam hubungan sosial.



Pertemanan yang sehat bukan hubungan satu arah.



Ada saatnya kita berbicara.



Ada saatnya kita mendengarkan.



Ada saatnya kita memilih permainan.



Ada saatnya kita mengikuti pilihan teman.



Ada saatnya kita menang.



Ada saatnya kita kalah.



APA secara khusus menekankan pentingnya kemampuan anak untuk bergiliran dan melakukan interaksi yang bersifat timbal balik. Keterampilan ini dapat dilatih sejak usia dini melalui aktivitas sederhana bersama orang tua.



Latihan sederhana di rumah



Saat bermain bersama anak, jangan selalu mengikuti semua keinginannya.



Misalnya:



“Sekarang kamu yang pilih permainan. Setelah itu Mama yang pilih.”



Atau:



“Sekarang giliran kamu cerita. Setelah itu giliran Ayah.”



Dengan cara sederhana ini, anak belajar bahwa hubungan yang menyenangkan membutuhkan give and take.



Ia belajar bahwa:



“Aku penting, tetapi orang lain juga penting.”



Ini merupakan keterampilan sosial yang sangat berharga.



3. Ajarkan Anak Cara Membuat Orang Lain Merasa Diterima



Anak yang disukai bukan selalu anak yang paling aktif berbicara.



Sering kali, anak yang menyenangkan untuk ditemani adalah anak yang membuat orang lain merasa diterima.



Misalnya, ketika ada anak baru di sekolah, anak kita dapat belajar mengatakan:



“Mau duduk di sini?”



Ketika melihat teman bermain sendirian:



“Mau ikut main?”



Ketika ada teman yang tidak mengerti permainan:



“Aku kasih tahu caranya.”



Sederhana, tetapi dampaknya besar.



Penelitian mengenai perilaku prososial menunjukkan bahwa tindakan kebaikan dapat berhubungan dengan peningkatan penerimaan oleh teman sebaya. Dalam sebuah studi pada anak usia 9–11 tahun, mereka yang diminta melakukan tindakan kebaikan secara rutin mengalami peningkatan penerimaan teman sebaya yang lebih besar dibandingkan kelompok pembanding.



Ini bukan berarti orang tua harus mengajarkan anak untuk selalu mengorbankan dirinya demi orang lain.



Bukan itu tujuannya.



Yang ingin dibangun adalah kebiasaan:



“Aku memperhatikan apakah orang lain merasa diterima ketika bersamaku.”



Ajarkan tiga kebiasaan sederhana



Orang tua bisa melatih anak menggunakan tiga perilaku berikut:



1. Menyapa



“Dina, kamu sudah datang!”



2. Mengajak



“Mau main bersama?”



3. Melibatkan



“Kita bisa gantian, kok.”



Anak tidak perlu menjadi “anak paling populer”.



Cukup menjadi anak yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya.



4. Jangan Membesarkan Anak yang Takut Ditolak—Bangun Kepercayaan Dirinya



Ada perbedaan besar antara:



“Aku ingin menjadi teman yang baik.”



dan



“Aku harus membuat semua orang menyukaiku.”



Kalimat pertama sehat.



Kalimat kedua bisa menjadi beban.



Orang tua perlu berhati-hati agar keinginan anak untuk diterima tidak berubah menjadi kebutuhan untuk selalu mendapatkan persetujuan orang lain.



Anak harus memahami bahwa tidak semua orang akan menyukainya, dan itu normal.



Kadang seorang teman tidak mau bermain.



Kadang anak tidak diajak dalam sebuah kelompok.



Kadang ada konflik.



Kadang seseorang salah memahami perkataannya.



Hal tersebut memang menyakitkan, tetapi bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan dirinya.



Ajarkan respons yang sehat



Daripada mengatakan:



“Kamu harus berusaha supaya mereka suka sama kamu.”



lebih baik:



“Memang rasanya tidak enak kalau tidak diajak. Tapi kamu tetap bisa menjadi teman yang baik tanpa harus membuat semua orang menyukaimu.”



Pesan seperti ini membantu anak membangun harga diri yang tidak sepenuhnya bergantung pada penerimaan sosial.



APA juga menekankan bahwa pada masa remaja, orang tua perlu membantu anak menghargai identitas dirinya dan tidak menyerah begitu saja pada tekanan teman sebaya.



Jadi, menjadi anak yang disukai bukan berarti menjadi anak yang selalu mengikuti teman.



Anak juga perlu belajar mengatakan:



“Aku tidak mau.”



“Menurutku itu tidak baik.”



“Aku lebih suka bermain yang lain.”



“Aku tidak nyaman kalau kamu melakukan itu.”



Anak yang mampu menghargai dirinya sendiri akan lebih siap membangun hubungan yang sehat.



5. Latih Anak Mengelola Emosi, Terutama Saat Kecewa dan Marah



Salah satu hal yang dapat membuat hubungan pertemanan menjadi sulit adalah reaksi emosional yang tidak terkendali.



Anak kalah bermain → langsung berteriak.



Temannya tidak mau mengikuti keinginannya → langsung memukul.



Ada yang mengambil mainannya → langsung merebut kembali sambil mendorong.



Tidak mendapatkan apa yang diinginkan → menangis dan menghancurkan permainan.



Anak memang belum memiliki kemampuan regulasi emosi seperti orang dewasa.



Karena itu, orang tua perlu mengajarinya.



Bukan dengan mengatakan:



“Jangan marah!”



Tetapi dengan membantu anak memahami apa yang terjadi.



Misalnya:



“Kamu kecewa karena kalah, ya.”



Kemudian:



“Tidak apa-apa kecewa. Tapi kita tidak boleh memukul.”



Lalu berikan alternatif:



“Kalau marah, kamu bisa bilang, ‘Aku kesal.’”



Anak belajar bahwa perasaannya boleh ada, tetapi tidak semua perilaku boleh dilakukan.



Penelitian juga menunjukkan hubungan antara kemampuan regulasi diri dengan penerimaan teman sebaya pada anak usia dini.



Dengan kata lain, kemampuan mengelola diri bukan hanya membantu anak merasa lebih baik.



Keterampilan tersebut juga dapat membantu hubungan sosialnya.



Ajarkan formula sederhana



Anak bisa dilatih menggunakan:



“Aku merasa … karena … Aku ingin …”



Contoh:



“Aku kesal karena kamu mengambil mainanku. Aku ingin kamu mengembalikannya.”



Ini jauh lebih efektif daripada:



“Kamu jahat!”



atau langsung memukul.



6. Jangan Hanya Mengajarkan Anak untuk “Baik”—Ajarkan Cara Menyelesaikan Konflik



Konflik adalah bagian normal dari pertemanan.



Anak yang memiliki banyak teman pun tetap akan bertengkar.



Masalahnya bukan apakah anak akan mengalami konflik.



Masalahnya adalah:



Bagaimana ia menghadapi konflik tersebut?



Orang tua sering kali tergoda untuk langsung menyelesaikan masalah anak.



Ketika dua anak berebut mainan, orang tua langsung mengambil mainan tersebut.



Ketika anak bertengkar dengan temannya, orang tua langsung menelepon orang tua temannya.



Ketika anak tidak diajak bermain, orang tua langsung menyuruh guru turun tangan.



Dalam situasi tertentu, intervensi orang dewasa memang diperlukan—terutama jika ada bullying, kekerasan, ancaman, atau masalah keselamatan.



Namun untuk konflik sosial sehari-hari yang ringan, anak juga perlu diberi kesempatan belajar menyelesaikannya.



Gunakan tiga pertanyaan



Ketika anak bercerita tentang konflik, tanyakan:



“Apa yang terjadi?”



Kemudian:



“Menurutmu, temanmu merasa bagaimana?”



Dan:



“Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan sekarang?”



Dengan begitu, anak tidak hanya mendapatkan solusi dari orang tua.



Ia belajar berpikir tentang solusi.



APA juga menyarankan orang tua membantu anak mengembangkan keterampilan menyelesaikan konflik dan memperluas lingkaran pertemanan agar anak belajar memahami perspektif orang lain.



7. Jadilah Contoh Cara Memperlakukan Orang Lain



Anak belajar banyak hal bukan dari nasihat orang tua, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari.



Orang tua bisa berkata:



“Kita harus menghormati orang lain.”



Tetapi jika anak melihat orang tuanya berteriak kepada pasangan, merendahkan pelayan restoran, memotong pembicaraan, atau mengejek orang lain, pesan yang diterima anak bisa berbeda.



Anak memperhatikan.



Bagaimana Ayah meminta maaf?



Bagaimana Ibu menghadapi perbedaan pendapat?



Bagaimana orang tua berbicara kepada tetangga?



Bagaimana orang tua memperlakukan orang yang melakukan kesalahan?



Bagaimana orang tua merespons ketika dirinya kecewa?



Semua itu adalah pelajaran sosial.



APA menjelaskan bahwa orang tua merupakan figur penting dalam perkembangan sosial, emosional, dan kepribadian anak, termasuk melalui kasih sayang, penerimaan, dorongan, dan bimbingan yang diberikan sehari-hari.



Jadi, salah satu cara terbaik untuk membesarkan anak yang mampu berteman dengan baik adalah:



Tunjukkan kepadanya seperti apa hubungan yang sehat itu.



Jika orang tua melakukan kesalahan, jangan takut meminta maaf kepada anak.



Misalnya:



“Tadi Ayah terlalu keras bicara. Ayah minta maaf. Seharusnya Ayah menyampaikan rasa kesal tanpa berteriak.”



Kalimat sederhana seperti itu mengajarkan sesuatu yang sangat penting:



Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik adalah orang yang mampu menyadari kesalahannya dan memperbaikinya.



Jadi, Apa yang Membuat Anak Disukai Teman-Temannya?



Jika dirangkum, anak yang cenderung lebih mudah diterima dalam lingkungan sosial bukanlah anak yang selalu menang, selalu lucu, atau selalu menjadi pusat perhatian.



Keterampilan yang jauh lebih penting antara lain:



mampu mendengarkan,



mampu bergiliran,



mampu berbagi,



mampu memahami perasaan orang lain,



mampu mengendalikan impuls,



mampu menyelesaikan konflik,



mampu meminta maaf,



mampu mengatakan terima kasih,



mampu mengajak orang lain,



mampu menghargai batasan,



dan mampu tetap menjadi dirinya sendiri.



Penelitian tentang empati dan penerimaan teman sebaya menunjukkan bahwa perilaku prososial dan rendahnya agresivitas merupakan jalur penting yang menghubungkan empati dengan penerimaan oleh teman.



Dengan kata lain, tujuan parenting bukan mencetak anak yang “populer.”



Tujuannya adalah membantu anak menjadi pribadi yang:



hangat, mampu memahami orang lain, dapat dipercaya, mampu mengatur dirinya, dan memiliki batasan yang sehat.



Jangan Memaksa Anak Menjadi “Anak yang Disukai Semua Orang”



Ada satu hal penting yang sering terlupakan.



Tidak semua anak harus memiliki banyak teman.



Ada anak yang sangat sosial.



Ada anak yang hanya nyaman memiliki satu atau dua sahabat dekat.



Ada anak yang membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman dalam kelompok.



Kepribadian setiap anak berbeda.



Karena itu, jangan menjadikan jumlah teman sebagai ukuran keberhasilan parenting.



Yang lebih penting adalah melihat kualitas hubungan anak.



Apakah ia memiliki setidaknya satu orang yang bisa diajak bermain?



Apakah ia merasa aman di lingkungan sosialnya?



Apakah ia mampu mengatakan ketika tidak nyaman?



Apakah ia bisa menghargai orang lain?



Apakah ia mampu menghadapi konflik?



Apakah ia merasa diterima?



Dan yang tidak kalah penting:



Apakah ia tetap merasa berharga ketika seseorang tidak menyukainya?



Inilah fondasi yang jauh lebih sehat daripada sekadar mengejar popularitas.



Mulai dari Hal-Hal Kecil Setiap Hari



Orang tua tidak perlu membuat program khusus untuk melatih keterampilan sosial anak.



Kehidupan sehari-hari sudah menyediakan banyak kesempatan.



Saat makan bersama, latih anak mendengarkan.



Saat bermain, latih bergiliran.



Saat ada saudara yang menangis, tanyakan apa yang mungkin dirasakan saudaranya.



Saat anak melakukan kesalahan, ajarkan meminta maaf.



Saat anak kecewa, bantu ia memberi nama pada emosinya.



Saat ada orang yang membutuhkan bantuan, ajak anak memperhatikan.



Saat terjadi konflik, jangan selalu langsung memberikan solusi.



Dan ketika anak melakukan kebaikan kecil, berikan perhatian.



Bukan sekadar:



“Anak pintar!”



Tetapi lebih spesifik:



“Tadi kamu melihat temanmu sendirian lalu kamu mengajaknya bermain. Itu tindakan yang perhatian.”



Pujian yang spesifik membantu anak memahami perilaku apa yang sebenarnya sedang ia lakukan dengan baik.



Penelitian mengenai perkembangan perilaku prososial juga menunjukkan bahwa kehangatan dan sensitivitas orang tua berperan dalam perkembangan empati dan perilaku prososial anak.



Pada Akhirnya, Anak yang Disukai Bukan Anak yang Selalu Menyenangkan Orang Lain



Ada perbedaan besar antara menjadi pribadi yang menyenangkan dan menjadi people pleaser.



Anak yang menyenangkan tahu bagaimana menghargai orang lain.



People pleaser merasa harus mengorbankan dirinya agar tidak ditolak.



Anak yang sehat bisa berkata:



“Aku mengerti kamu kecewa.”



Tetapi juga bisa berkata:



“Aku tetap tidak mau melakukan itu.”



Ia bisa meminta maaf.



Tetapi ia juga bisa meminta orang lain menghormatinya.



Ia bisa berbagi.



Tetapi ia juga tahu bahwa tidak semua barang harus diberikan kepada orang lain.



Ia bisa mengikuti kelompok.



Tetapi ia tidak kehilangan dirinya sendiri.



Inilah tujuan parenting yang sebenarnya.



Bukan membuat anak disukai semua orang.



Melainkan membantu anak memiliki keterampilan untuk membangun hubungan yang hangat, sehat, saling menghargai, dan aman.



Karena pada akhirnya, anak yang benar-benar disukai bukanlah anak yang selalu berusaha membuat orang lain kagum.



Melainkan anak yang ketika hadir, membuat orang di sekitarnya merasa:



“Aku nyaman menjadi diriku sendiri ketika bersamanya.”



Dan kemampuan seperti itu tidak muncul dalam semalam.



