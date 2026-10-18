Dugaan Kasus Perundungan Anak Down Syndrome, Polisi Tunggu Hasil Asesmen Sosial

JawaPos.com - Polisi menunggu hasil asesmen dari pekerja sosial dalam menangani kasus dugaan perundungan (bullying) terhadap Z (10), anak penyandang down syndrome di Kecamatan Rungkut, Surabaya. Langkah tersebut dilakukan sebelum menentukan tahapan penanganan selanjutnya terhadap anak yang diduga melakukan kekerasan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan anak berinisial Ipin (nama samaran) yang diduga melakukan kekerasan terhadap Z belum berusia 12 tahun. Karena itu, penanganannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Penyidik bersama Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial telah memutuskan mengembalikan Ipin kepada orang tua atau walinya sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 1 UU SPPA.

“Penyidik bersama Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial mengambil keputusan untuk mengembalikan anak kepada orang tua atau walinya. Ini adalah amanat Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” kata Luthfie di Mapolrestabes Surabaya, Minggu (18/10).