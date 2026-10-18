Dugaan Kasus Perundungan Anak Down Syndrome, Polisi Tunggu Hasil Asesmen Sosial

Polrestabes Surabaya menunggu hasil asesmen dari pekerja sosial dalam menangani kasus dugaan bullying terhadap anak penyandang down syndrome berinisial Z (10) di Kecamatan Rungkut, Surabaya. (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Polisi menunggu hasil asesmen dari pekerja sosial dalam menangani kasus dugaan perundungan (bullying) terhadap Z (10), anak penyandang down syndrome di Kecamatan Rungkut, Surabaya. Langkah tersebut dilakukan sebelum menentukan tahapan penanganan selanjutnya terhadap anak yang diduga melakukan kekerasan.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan anak berinisial Ipin (nama samaran) yang diduga melakukan kekerasan terhadap Z belum berusia 12 tahun. Karena itu, penanganannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Penyidik bersama Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial telah memutuskan mengembalikan Ipin kepada orang tua atau walinya sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 1 UU SPPA.
“Penyidik bersama Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial mengambil keputusan untuk mengembalikan anak kepada orang tua atau walinya. Ini adalah amanat Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” kata Luthfie di Mapolrestabes Surabaya, Minggu (18/10).
Luthfie menjelaskan Ipin saat ini berada bersama orang tuanya sembari menunggu hasil penilaian pekerja sosial. Pemeriksaan psikologis yang dijadwalkan di Rumah Sakit Bhayangkara juga belum terlaksana karena anak tersebut belum hadir.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022