7 Alasan Mengapa Rasa Bersalah Tidak Menjadikanmu Orang Tua yang Lebih Baik Menurut Psikologi

seseorang yang merasa bersalah kepada anaknya./Magnific/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Menjadi orang tua sering kali berarti hidup dengan perasaan bahwa kita seharusnya bisa melakukan lebih banyak.
Seharusnya lebih sabar.
Seharusnya lebih sering bermain bersama anak.
Seharusnya tidak mudah marah.
Seharusnya bisa menyediakan lebih banyak waktu.
Seharusnya tidak kehilangan kesabaran ketika anak rewel.
Seharusnya bisa menjadi orang tua yang selalu hadir, tenang, memahami, dan tahu apa yang harus dilakukan.
Masalahnya, manusia tidak dirancang untuk selalu tenang.
Orang tua juga bisa lelah. Bisa frustrasi. Bisa membuat keputusan yang keliru. Bisa mengatakan sesuatu yang kemudian disesali. Bahkan orang tua yang sangat menyayangi anaknya pun dapat mengalami hari ketika mereka merasa, "Aku gagal menjadi orang tua."
Dari sinilah rasa bersalah sering muncul.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022