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Risma Azzah Fatin
Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.46 WIB

7 Alasan Doomscrolling Sering Membuat Seseorang Memicu Rasa Bersalah

Ilustrasi seseorang melakukan doomscrolling (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang melakukan doomscrolling (Magnific)

JawaPos.com – Kebiasaan doomscrolling atau terus-menerus menggulir layar untuk membaca berita negatif dan konten yang mengkhawatirkan dapat membuat seseorang mengalami tekanan emosional, kecemasan, hingga rasa bersalah.

Berikut 7 alasan seseorang kerap merasa bersalah setelah melakukan doomscrolling tanpa disadari, seperti dilansir dari laman Elaine Kasket.

1.     Menganggap Diri Kurang Mampu Mengendalikan Diri

Seseorang yang terus menggulir layar meskipun telah berniat berhenti sering kali menganggap dirinya tidak disiplin dan gagal mengendalikan kebiasaan. Padahal, doomscrolling juga dipengaruhi oleh algoritma platform digital, aliran konten tanpa batas, dan respons psikologis terhadap informasi yang mengancam sehingga persoalannya tidak semata-mata terletak pada kemauan pribadi.

2.     Merasa Harus Terus Mengikuti Berita agar Tidak Ketinggalan Informasi

Banyak orang merasa bertanggung jawab untuk terus mengikuti perkembangan perang, krisis ekonomi, bencana, atau persoalan sosial karena khawatir dianggap tidak peduli terhadap keadaan sekitar.

Ketika mereka mencoba berhenti membaca berita, muncul rasa bersalah seolah-olah membatasi konsumsi informasi berarti mengabaikan penderitaan orang lain, meskipun terus terpapar kabar buruk tidak selalu membuat mereka lebih mampu memberikan bantuan.

3.     Takut Dianggap Tidak Peduli Terhadap Persoalan Sosial

Di media sosial, mengikuti berita, membagikan informasi, dan memberikan tanggapan kerap dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap suatu persoalan. Akibatnya, seseorang dapat merasa bersalah ketika memilih diam atau menjauh dari perbincangan daring karena khawatir sikap tersebut dianggap sebagai ketidakpedulian terhadap komunitas maupun isu yang mereka anggap penting.

4.     Terjebak dalam Kecemasan Karena Ingin Memperoleh Kepastian

Editor: Setyo Adi Nugroho
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