7 Alasan Mengapa Rasa Bersalah Dapat Memupuk Rasa Malu pada Anak yang Sudah Dewasa Menurut Psikologi

seseorang yang memupuk rasa malu./Magnific/reewungjunerr
JawaPos.com - Ada anak yang sudah tumbuh menjadi orang dewasa, memiliki pekerjaan, pasangan, keluarga, bahkan kehidupan yang terlihat baik-baik saja. Namun, jauh di dalam dirinya, masih ada suara yang terus mengatakan:
"Aku selalu mengecewakan orang."
"Aku anak yang tidak tahu berterima kasih."
"Kalau aku berbeda sedikit saja, mungkin orang tuaku akan lebih bahagia."
"Aku seharusnya bisa menjadi anak yang lebih baik."
"Aku merasa bersalah setiap kali melakukan sesuatu untuk diriku sendiri."
Perasaan seperti ini sering kali sulit dipahami oleh orang lain. Sebab, dari luar, orang tersebut sudah dewasa. Ia bebas menentukan pilihan hidupnya. Ia bahkan mungkin sudah tidak tinggal bersama orang tua.
Namun, secara emosional, masa lalu tidak selalu berhenti ketika seseorang mencapai usia dewasa.
Salah satu mekanisme psikologis yang dapat membuat pengalaman masa kecil terbawa hingga dewasa adalah hubungan antara rasa bersalah dan rasa malu.
Rasa bersalah pada dasarnya tidak selalu merupakan sesuatu yang buruk. Dalam bentuk yang sehat, rasa bersalah membantu seseorang menyadari bahwa ia telah melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, kemudian mendorongnya untuk memperbaiki kesalahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022