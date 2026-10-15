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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.53 WIB

7 Alasan Mengapa Rasa Bersalah Dapat Memupuk Rasa Malu pada Anak yang Sudah Dewasa Menurut Psikologi

seseorang yang memupuk rasa malu./Magnific/reewungjunerr - Image

seseorang yang memupuk rasa malu./Magnific/reewungjunerr

JawaPos.com - Ada anak yang sudah tumbuh menjadi orang dewasa, memiliki pekerjaan, pasangan, keluarga, bahkan kehidupan yang terlihat baik-baik saja. Namun, jauh di dalam dirinya, masih ada suara yang terus mengatakan:

"Aku selalu mengecewakan orang."

"Aku anak yang tidak tahu berterima kasih."

"Kalau aku berbeda sedikit saja, mungkin orang tuaku akan lebih bahagia."

"Aku seharusnya bisa menjadi anak yang lebih baik."

"Aku merasa bersalah setiap kali melakukan sesuatu untuk diriku sendiri."

Perasaan seperti ini sering kali sulit dipahami oleh orang lain. Sebab, dari luar, orang tersebut sudah dewasa. Ia bebas menentukan pilihan hidupnya. Ia bahkan mungkin sudah tidak tinggal bersama orang tua.

Namun, secara emosional, masa lalu tidak selalu berhenti ketika seseorang mencapai usia dewasa.

Salah satu mekanisme psikologis yang dapat membuat pengalaman masa kecil terbawa hingga dewasa adalah hubungan antara rasa bersalah dan rasa malu.

Rasa bersalah pada dasarnya tidak selalu merupakan sesuatu yang buruk. Dalam bentuk yang sehat, rasa bersalah membantu seseorang menyadari bahwa ia telah melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, kemudian mendorongnya untuk memperbaiki kesalahan.

Editor: Hanny Suwindari
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