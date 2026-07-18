Rasa Bersalah Tanpa Sebab Bisa Dipicu 7 Faktor Psikologis yang Sering Tidak Disadari Banyak Orang

JawaPos.com – Rasa bersalah merupakan emosi yang wajar ketika seseorang melakukan kesalahan.

Namun, apabila perasaan tersebut muncul terus-menerus tanpa penyebab yang jelas, kondisi itu dapat menjadi tanda adanya masalah psikologis yang perlu diperhatikan.

Berikut 7 penyebab yang paling sering memicu rasa bersalah kronis menurut kajian psikologi, seperti dilansir dari laman Join Blossom Health.

1. Pengalaman Masa Kecil yang Kurang Sehat

Pengalaman masa kecil, terutama dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik, dapat membentuk kebiasaan merasa bersalah sejak dini. Anak yang sering disalahkan atau dipaksa memikul tanggung jawab orang dewasa cenderung membawa pola tersebut hingga dewasa. Akibatnya, mereka mudah merasa bersalah meski tidak melakukan kesalahan.

2. Perfeksionisme dan Standar yang Terlalu Tinggi

Perfeksionisme membuat seseorang menetapkan target yang sulit atau bahkan mustahil dicapai. Kesalahan kecil pun dianggap sebagai kegagalan besar sehingga memunculkan rasa bersalah yang berlebihan. Pola pikir seperti ini juga diperparah oleh kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.

3. Depresi, Kecemasan, dan Gangguan Obsesif-kompulsif

Rasa bersalah kronis sering menjadi salah satu gejala depresi maupun gangguan kecemasan. Pada gangguan obsesif-kompulsif (OCD), seseorang dapat merasa bersalah atas pikiran atau kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Kondisi tersebut membuat perasaan bersalah terus muncul meski tidak didasari kesalahan nyata.