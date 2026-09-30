Road to Parentalk Festival 2026: Ajak Keluarga Temukan Keunikan Anak Melalui Keseruan Bermain

JawaPos.com - Parentalk, platform digital berbasis komunitas, kembali menghadirkan Parentalk Festival. Perayaan tahunan ini mengajak orang tua dan anak menikmati waktu bersama melalui berbagai aktivitas interaktif.

Memasuki tahun kelima sejak pertama kali diselenggarakan pada 2022, Parentalk Festival 2026 mengusung tema “Feel the Fun in Fruitopia!”. Event ini akan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan.

Tahun ini, Parentalk Festival turut menggandeng Indomilk Kids Yogurt sebagai sponsor utama. Kolaborasi ini berangkat dari semangat yang sama untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui pengalaman yang menyenangkan, sekaligus meningkatkan perhatian orang tua terhadap pentingnya pilihan nutrisi dalam keseharian anak.

Fruitopia, Ruang Bermain yang Merayakan Keunikan Anak Terinspirasi dari buah-buahan yang kaya warna, bentuk, rasa, dan manfaat, Fruitopia menghadirkan dunia bermain yang ceria dan mengundang anak untuk mengenal hal-hal baru lewat pengalaman menyenangkan. Buah bukan hanya bagian dari pilihan asupan sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk untuk mengeksplorasi warna, tekstur, bentuk, dan rasa.

Keberagaman buah juga merefleksikan perjalanan tumbuh anak yang tidak selalu sama. Setiap anak memiliki minat, karakter, dan pace masing-masing. Karena itu, Fruitopia dirancang sebagai ruang bagi anak untuk mencoba berbagai aktivitas, sementara orang tua dapat hadir dan mengamati apa yang membuat mereka penasaran, nyaman, atau bersemangat.

“Parentalk Festival kami hadirkan sebagai ruang bagi orang tua dan anak untuk menikmati pengalaman bersama. Melalui Fruitopia, keluarga dapat bermain, bereksplorasi, dan mencoba hal baru dalam suasana yang menyenangkan. Saat orang tua ikut hadir dan menikmati prosesnya, ada kesempatan untuk saling terhubung sekaligus mengenal hal-hal yang menarik serta minat anak,” ujar Audrie Napitupulu, Co-CEO Parentalk & Co-Chairman Parentalk Festival.

Bermain Bersama, Membangun Koneksi Bermain dapat menjadi pengalaman belajar sekaligus kesempatan bagi orang tua untuk mengenal anak lebih dekat. Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis yang diterbitkan dalam jurnal Child Development mengkaji 39 studi tentang guided play. Sebanyak 17 studi, dengan total 3.893 anak usia 1–8 tahun, masuk dalam meta-analisis. Hasilnya menunjukkan manfaat guided play pada sejumlah kemampuan belajar tertentu, seperti keterampilan matematika awal, pemahaman bentuk, dan kemampuan berpindah tugas.

Semangat tersebut diterjemahkan melalui lima elemen aktivitas: Explore, Create, Play, Connect, dan Grow. Anak dapat menemukan hal baru, berkreasi, bergerak, dan berinteraksi; sementara orang tua diajak untuk ikut terlibat. Keseruan bermain pun dapat menjadi pengalaman bersama yang membawa pulang cerita dan kenangan bagi keluarga.