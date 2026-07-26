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Nanda Prayoga
Senin, 27 Juli 2026 | 01.46 WIB

Hari Anak Nasional: Waktu Bersama Keluarga Dinilai Berperan bagi Tumbuh Kembang Anak

Hari Anak Nasional 2026 kembali menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya kualitas kebersamaan antara orang tua dan anak. (Istimewa) - Image

Hari Anak Nasional 2026 kembali menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya kualitas kebersamaan antara orang tua dan anak. (Istimewa)

JawaPos.com – Hari Anak Nasional 2026 kembali menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya kualitas kebersamaan antara orang tua dan anak. Di tengah rutinitas dan kesibukan masyarakat perkotaan, waktu untuk bermain, berbincang, maupun beraktivitas bersama dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Hari Anak Nasional #1 Family Fest, yang digelar di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta, Minggu (26/7). Ratusan keluarga mengikuti berbagai aktivitas interaktif yang dirancang untuk mendorong interaksi antara orang tua dan anak.

Chief Customer and Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama mengatakan, Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengajak keluarga lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, tidak hanya melalui perencanaan masa depan, tetapi juga lewat kehadiran orang tua dalam keseharian mereka.

"Kami berharap ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini merupakan investasi untuk masa depan keluarga," ujarnya.

Isu mengenai kualitas waktu bersama keluarga juga mendapat perhatian dalam berbagai penelitian. Aktivitas sederhana seperti bermain, membaca cerita, maupun makan bersama dinilai berkontribusi terhadap perkembangan sosial dan emosional anak, sekaligus memperkuat hubungan antara orang tua dan anak.

Salah satu peserta, Isti Diana, mengaku kesempatan menghabiskan waktu bersama keluarga menjadi hal yang paling berkesan dari kegiatan tersebut.

"Yang paling berkesan buat kami bukan hanya aktivitasnya, tetapi kesempatan untuk benar-benar menghabiskan waktu bersama keluarga di tengah kesibukan sehari-hari. Anak-anak senang, kami juga jadi punya quality time bersama," ujarnya.

Selain mengangkat isu pengasuhan, penyelenggara juga menerapkan pemilahan dan pengolahan sampah selama kegiatan berlangsung sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak lingkungan.

"Melalui beragam kegiatan interaktif ini, kami ingin menghadirkan ruang bagi keluarga untuk menikmati kebersamaan yang berkualitas sekaligus mulai peduli pada kesehatan bersama. Inisiatif ini menjadi komitmen kami sebagai mitra terpercaya bagi keluarga Indonesia dalam menjaga yang paling berharga, mulai dari kesehatan, kesejahteraan, hingga perencanaan masa depan yang lebih baik," tambah Vivin.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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