Hari Anak Nasional 2026; Pakar Ingatkan Dampak Gadget pada Tumbuh Kembang Anak: Terselip Ancaman bagi Literasi

JawaPos.com - Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak.

Namun, di balik berbagai manfaatnya sebagai sarana belajar dan hiburan, penggunaan gadget yang tidak terkontrol menyimpan risiko serius terhadap tumbuh kembang maupun kualitas pendidikan anak.

Momentum Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi pengingat bahwa tantangan terbesar bukan sekadar mengenalkan teknologi kepada anak, melainkan memastikan penggunaannya tetap sehat, aman, dan sesuai tahap perkembangan.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Universitas Indonesia (UI), Vera Itabiliana Hadiwidjojo, mengatakan penggunaan gadget sejak dini tanpa batas dapat memengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, mulai dari emosi hingga kemampuan bersosialisasi.

"Penggunaan yang terlalu dini atau tanpa batas dapat membuat anak mudah emosional ketika gadget diambil atau dibatasi, sulit konsentrasi, kurang tidur, berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang dan kehilangan kesempatan melatih keterampilan sosial," ujar Vera.

Menurutnya, anak yang terlalu lama berinteraksi dengan layar juga lebih rentan terpapar konten negatif, menjadi korban cyberbullying, mengalami kecemasan, hingga bergantung pada validasi di media sosial.