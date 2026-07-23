Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 24 Juli 2026 | 00.50 WIB

Hari Anak Nasional 2026; Pakar Ingatkan Dampak Gadget pada Tumbuh Kembang Anak: Terselip Ancaman bagi Literasi

Ilustrasi seorang anak tantrum karena tidak diizinkan bermain gadget oleh ibunya. (Freepik) - Image

Ilustrasi seorang anak tantrum karena tidak diizinkan bermain gadget oleh ibunya. (Freepik)

JawaPos.com - Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak.

Namun, di balik berbagai manfaatnya sebagai sarana belajar dan hiburan, penggunaan gadget yang tidak terkontrol menyimpan risiko serius terhadap tumbuh kembang maupun kualitas pendidikan anak.

Momentum Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi pengingat bahwa tantangan terbesar bukan sekadar mengenalkan teknologi kepada anak, melainkan memastikan penggunaannya tetap sehat, aman, dan sesuai tahap perkembangan.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Universitas Indonesia (UI), Vera Itabiliana Hadiwidjojo, mengatakan penggunaan gadget sejak dini tanpa batas dapat memengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, mulai dari emosi hingga kemampuan bersosialisasi.

"Penggunaan yang terlalu dini atau tanpa batas dapat membuat anak mudah emosional ketika gadget diambil atau dibatasi, sulit konsentrasi, kurang tidur, berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang dan kehilangan kesempatan melatih keterampilan sosial," ujar Vera.

Menurutnya, anak yang terlalu lama berinteraksi dengan layar juga lebih rentan terpapar konten negatif, menjadi korban cyberbullying, mengalami kecemasan, hingga bergantung pada validasi di media sosial.

Ganggu Kualitas Belajar Anak

Vera menegaskan, agar dampak negatif tersebut dapat diminimalkan, orang tua perlu menetapkan aturan yang jelas sejak awal mengenai penggunaan gadget.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Hari Anak Nasional 2026: Berapa Usia Ideal Anak Punya Gadget Sendiri? Orang Tua Wajib Tahu - Image
Teknologi

Hari Anak Nasional 2026: Berapa Usia Ideal Anak Punya Gadget Sendiri? Orang Tua Wajib Tahu

Jumat, 24 Juli 2026 | 00.06 WIB

Hari Anak Nasional 2026: Anak Perlu Gadget atau Tidak? Psikolog Anak-Pengamat Pendidikan Ungkap Hal yang Harus Dipahami Orang Tua - Image
Teknologi

Hari Anak Nasional 2026: Anak Perlu Gadget atau Tidak? Psikolog Anak-Pengamat Pendidikan Ungkap Hal yang Harus Dipahami Orang Tua

Kamis, 23 Juli 2026 | 23.35 WIB

1 dari 20 Remaja Indonesia Alami Gangguan Mental, Pola Parenting hingga Media Sosial Bisa Jadi Penyebabnya - Image
Parenting

1 dari 20 Remaja Indonesia Alami Gangguan Mental, Pola Parenting hingga Media Sosial Bisa Jadi Penyebabnya

Kamis, 23 Juli 2026 | 21.08 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore