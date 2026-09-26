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Dimas Choirul
Sabtu, 26 September 2026 | 23.18 WIB

Baby Fest Part 9 Diikuti 50 Bayi, Jadi Ajang Bermain Sekaligus Kenalkan Anak ke Lingkungan Baru

Baby Fest di Pakons Prime Hotel Tangerang/(Dimas Choirul/Jawapos.com) - Image

Baby Fest di Pakons Prime Hotel Tangerang/(Dimas Choirul/Jawapos.com)

JawaPos.com – Playdate Jakarta Kids kembali menggelar Baby Fest untuk mempertemukan anak-anak usia dini dalam kegiatan bermain sekaligus perlombaan. Memasuki penyelenggaraan ke-9, kegiatan tersebut digelar di Pakons Prime Hotel Tangerang, Sabtu (26/9).

Manager Marketing & Partnership Playdate Jakarta Kids, Bulan Putri Achmadsyah mengatakan Baby Fest Part 9 menghadirkan dua kategori perlombaan. Yakni baby crawling competition untuk bayi usia 6-12 bulan dan baby walking competition untuk anak usia 1 hingga 1,5 tahun.

Total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut mencapai 50 anak. Masing-masing kategori diikuti 25 peserta.

“Oke, jadi kita itu eh, kategori A itu 25 peserta, dan kategori B itu 25 peserta. Jadi total 50 peserta,” ujar Bulan kepada JawaPos.com, Sabtu.

Para peserta tidak hanya berasal dari Tangerang. Bulan menyebut terdapat peserta dari sejumlah wilayah seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan. Bahkan, ada pula orang tua dari luar Jabodetabek.

Untuk perlombaan, peserta dari setiap batch akan diseleksi hingga masuk ke babak final. Dari lima peserta yang lolos, kemudian ditentukan juara pertama, kedua, dan ketiga.

Bukan sekadar piala dan sertifikat, pemenang juga mendapatkan hadiah dari mitra kegiatan. Juara pertama memperoleh voucher free staycation di Pakons Prime Hotel Tangerang, juara kedua mendapatkan free dining, sedangkan juara ketiga memperoleh voucher free swimming.

Kenalkan Anak di Lingkungan Baru

Salah satu peserta adalah Satrio Hanggawa Kanugraha, bayi berusia 11 bulan yang mengikuti kegiatan bersama kedua orang tuanya, Mukti Lestari dan Bayu Setiawan. Keluarga tersebut tinggal di Sepatan, Kabupaten Tangerang.

Mukti mengatakan keikutsertaan Satrio bukan semata-mata untuk mengejar kemenangan. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi anaknya untuk bermain sekaligus mengenal lebih banyak orang.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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