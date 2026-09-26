Baby Fest Part 9 Diikuti 50 Bayi, Jadi Ajang Bermain Sekaligus Kenalkan Anak ke Lingkungan Baru

Baby Fest di Pakons Prime Hotel Tangerang/(Dimas Choirul/Jawapos.com)
JawaPos.com – Playdate Jakarta Kids kembali menggelar Baby Fest untuk mempertemukan anak-anak usia dini dalam kegiatan bermain sekaligus perlombaan. Memasuki penyelenggaraan ke-9, kegiatan tersebut digelar di Pakons Prime Hotel Tangerang, Sabtu (26/9).
Manager Marketing & Partnership Playdate Jakarta Kids, Bulan Putri Achmadsyah mengatakan Baby Fest Part 9 menghadirkan dua kategori perlombaan. Yakni baby crawling competition untuk bayi usia 6-12 bulan dan baby walking competition untuk anak usia 1 hingga 1,5 tahun.
Total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut mencapai 50 anak. Masing-masing kategori diikuti 25 peserta.
“Oke, jadi kita itu eh, kategori A itu 25 peserta, dan kategori B itu 25 peserta. Jadi total 50 peserta,” ujar Bulan kepada JawaPos.com, Sabtu.
Para peserta tidak hanya berasal dari Tangerang. Bulan menyebut terdapat peserta dari sejumlah wilayah seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan. Bahkan, ada pula orang tua dari luar Jabodetabek.
Untuk perlombaan, peserta dari setiap batch akan diseleksi hingga masuk ke babak final. Dari lima peserta yang lolos, kemudian ditentukan juara pertama, kedua, dan ketiga.
Bukan sekadar piala dan sertifikat, pemenang juga mendapatkan hadiah dari mitra kegiatan. Juara pertama memperoleh voucher free staycation di Pakons Prime Hotel Tangerang, juara kedua mendapatkan free dining, sedangkan juara ketiga memperoleh voucher free swimming.
Kenalkan Anak di Lingkungan Baru
Salah satu peserta adalah Satrio Hanggawa Kanugraha, bayi berusia 11 bulan yang mengikuti kegiatan bersama kedua orang tuanya, Mukti Lestari dan Bayu Setiawan. Keluarga tersebut tinggal di Sepatan, Kabupaten Tangerang.
Mukti mengatakan keikutsertaan Satrio bukan semata-mata untuk mengejar kemenangan. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi anaknya untuk bermain sekaligus mengenal lebih banyak orang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022