Lee Yoo-young Jadi Ibu Dua Anak, Sambut Putri Kedua di September 2026

JawaPos.com – Lee Yoo-young bawa kabar bahagia dari kehidupan keluarganya. Setelah sebelumnya mengumumkan kehamilan kedua pada April 2026, sang aktris kini telah melahirkan anak keduanya. Kabar tersebut sekaligus menandai babak baru bagi Lee Yoo-young yang kini menjadi ibu dari dua anak.

ACE FACTORY mengonfirmasi bahwa Lee Yoo-young melahirkan putri keduanya pada awal September 2026. Pihak agensi menyampaikan bahwa kondisi Lee Yoo-young dan bayinya sehat. Saat ini, keduanya tengah beristirahat dan mendapatkan perhatian serta dukungan hangat dari keluarga.

Perjalanan Lee Yoo-young menjadi seorang ibu sendiri berlangsung cukup cepat. Ia mendaftarkan pernikahannya dengan suami nonselebritas pada Mei 2024, sebelum menyambut anak pertama mereka pada Agustus di tahun yang sama.

Pada April 2026, ACE FACTORY kembali mengumumkan bahwa Lee Yoo-young tengah mengandung anak kedua dan diperkirakan melahirkan pada September.

Menurut laporan Soompi, kabar kehamilan kedua Lee Yoo-young sebelumnya dikonfirmasi oleh ACE FACTORY setelah sang aktris diketahui telah melewati usia kehamilan 16 minggu.

Setelah melahirkan anak keduanya, Lee Yoo-young pun untuk sementara akan menikmati waktu bersama keluarga dan menjalani masa pemulihan.

Perjalanan karier Lee Yoo-young juga tetap menjadi perhatian. Aktris kelahiran 1989 itu dikenal lewat berbagai proyek seperti Tunnel, The Lies Within, Insider, hingga Dare to Love Me. Ia juga kembali menyapa penonton melalui drama tvN Pro Bono yang tayang pada awal 2026.