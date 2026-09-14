Lee Yoo-young Jadi Ibu Dua Anak, Sambut Putri Kedua di September 2026

lee yoo young (x @revistakoreain)
JawaPos.com – Lee Yoo-young bawa kabar bahagia dari kehidupan keluarganya. Setelah sebelumnya mengumumkan kehamilan kedua pada April 2026, sang aktris kini telah melahirkan anak keduanya. Kabar tersebut sekaligus menandai babak baru bagi Lee Yoo-young yang kini menjadi ibu dari dua anak.
ACE FACTORY mengonfirmasi bahwa Lee Yoo-young melahirkan putri keduanya pada awal September 2026. Pihak agensi menyampaikan bahwa kondisi Lee Yoo-young dan bayinya sehat. Saat ini, keduanya tengah beristirahat dan mendapatkan perhatian serta dukungan hangat dari keluarga.
Perjalanan Lee Yoo-young menjadi seorang ibu sendiri berlangsung cukup cepat. Ia mendaftarkan pernikahannya dengan suami nonselebritas pada Mei 2024, sebelum menyambut anak pertama mereka pada Agustus di tahun yang sama.
Pada April 2026, ACE FACTORY kembali mengumumkan bahwa Lee Yoo-young tengah mengandung anak kedua dan diperkirakan melahirkan pada September.
Menurut laporan Soompi, kabar kehamilan kedua Lee Yoo-young sebelumnya dikonfirmasi oleh ACE FACTORY setelah sang aktris diketahui telah melewati usia kehamilan 16 minggu.
Setelah melahirkan anak keduanya, Lee Yoo-young pun untuk sementara akan menikmati waktu bersama keluarga dan menjalani masa pemulihan.
Perjalanan karier Lee Yoo-young juga tetap menjadi perhatian. Aktris kelahiran 1989 itu dikenal lewat berbagai proyek seperti Tunnel, The Lies Within, Insider, hingga Dare to Love Me. Ia juga kembali menyapa penonton melalui drama tvN Pro Bono yang tayang pada awal 2026.
Kini, Lee Yoo-young memasuki fase baru sebagai ibu dari dua putri. Kabar kelahiran anak keduanya pun menjadi momen spesial bagi sang aktris dan keluarga kecilnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022