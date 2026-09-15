Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 15 September 2026 | 18.09 WIB

8 Kebiasaan Anak yang Dibesarkan Orang Tua Tanpa Kehidupan Sosial Menurut Psikologi

Kebiasaan anak yang dibesarkan orang tua tanpa kehidupan sosial menurut psikologi./Magnific/karlyukav - Image

Kebiasaan anak yang dibesarkan orang tua tanpa kehidupan sosial menurut psikologi./Magnific/karlyukav

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa kebanyakan orang baru menyadari pengaruh besar pola asuh orang tua setelah dewasa.

Anak-anak prasekolah cenderung mengikuti setiap tindakan orang tuanya meski tindakan tersebut sebenarnya kurang masuk akal.

Pengaruh perilaku orang tua ini tetap terbawa hingga anak tumbuh dewasa meski tidak lagi meniru secara langsung.

Dilansir dari laman YourTango pada  Minggu (13/9), berikut delapan kebiasaan yang biasa dibawa hingga dewasa oleh anak yang dibesarkan orang tua tanpa kehidupan sosial.

1. Kemandirian berlebihan yang mengarah pada isolasi diri

Anak yang terbiasa melihat orang tuanya menyelesaikan segala sesuatu sendiri cenderung meniru pola pikir tersebut.

Kemandirian sebenarnya menjadi sifat positif, namun berlebihan justru dapat menghambat terbentuknya ikatan sosial yang sehat.

Perasaan hanya bisa mengandalkan diri sendiri membuat mereka menahan diri dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

Mereka cenderung enggan meminta bantuan meski sangat membutuhkannya demi kesejahteraan dirinya sendiri.

2. Canggung secara sosial hingga muncul rasa takut berlebihan

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Tak Peduli, 9 Perilaku Ini Bisa Menunjukkan Pria Cerdas Kurang Terampil Secara Sosial - Image
Kepribadian

Bukan Tak Peduli, 9 Perilaku Ini Bisa Menunjukkan Pria Cerdas Kurang Terampil Secara Sosial

Senin, 14 September 2026 | 02.09 WIB

7 Cara Bagaimana Isolasi Sosial Dapat Memperpendek Usia Seseorang Menurut Psikologi, Apa Sajakah? - Image
Kepribadian

7 Cara Bagaimana Isolasi Sosial Dapat Memperpendek Usia Seseorang Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

Senin, 7 September 2026 | 21.37 WIB

Tes Gaya Berpikir: Logis, Sosial, Visioner, atau Holistik? Ketahui Melalui Apa yang Pertama Terlihat - Image
Lifestyle

Tes Gaya Berpikir: Logis, Sosial, Visioner, atau Holistik? Ketahui Melalui Apa yang Pertama Terlihat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01.21 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore