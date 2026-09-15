8 Kebiasaan Anak yang Dibesarkan Orang Tua Tanpa Kehidupan Sosial Menurut Psikologi

Kebiasaan anak yang dibesarkan orang tua tanpa kehidupan sosial menurut psikologi./Magnific/karlyukav
JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa kebanyakan orang baru menyadari pengaruh besar pola asuh orang tua setelah dewasa.
Anak-anak prasekolah cenderung mengikuti setiap tindakan orang tuanya meski tindakan tersebut sebenarnya kurang masuk akal.
Pengaruh perilaku orang tua ini tetap terbawa hingga anak tumbuh dewasa meski tidak lagi meniru secara langsung.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (13/9), berikut delapan kebiasaan yang biasa dibawa hingga dewasa oleh anak yang dibesarkan orang tua tanpa kehidupan sosial.
1. Kemandirian berlebihan yang mengarah pada isolasi diri
Anak yang terbiasa melihat orang tuanya menyelesaikan segala sesuatu sendiri cenderung meniru pola pikir tersebut.
Kemandirian sebenarnya menjadi sifat positif, namun berlebihan justru dapat menghambat terbentuknya ikatan sosial yang sehat.
Perasaan hanya bisa mengandalkan diri sendiri membuat mereka menahan diri dalam menjalin hubungan dengan orang lain.
Mereka cenderung enggan meminta bantuan meski sangat membutuhkannya demi kesejahteraan dirinya sendiri.
2. Canggung secara sosial hingga muncul rasa takut berlebihan
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