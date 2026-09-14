11 Kebiasaan Sepulang Sekolah yang Dulu Terlihat Sederhana, Namun Diam-Diam Membentuk Anak-Anak

JawaPos.com - Pada masa lalu, jam-jam sepulang sekolah bukanlah waktu yang penuh struktur.

Namun di situlah anak-anak berlatih mengelola emosi, mengambil keputusan, dan mengenal batas kemampuan diri.

Bersumber dari YourTango.com, artikel karya Sloane Bradshaw yang ditulis pada 20 Februari 2026 mengungkap sebuah kebenaran yang sering luput dari perhatian orang tua modern: ketahanan anak tidak selalu dibangun lewat kelas tambahan, jadwal padat, atau pengawasan ketat.

Justru, ketangguhan sering tumbuh dari momen-momen sepi, dari kebebasan kecil setelah bel pulang sekolah berbunyi, ketika anak belajar menghadapi dunia dengan caranya sendiri.

Tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan sederhana ini menjadi fondasi kuat bagi ketahanan mental mereka di masa dewasa.

Berikut adalah sebelas kebiasaan sepulang sekolah yang terbukti membentuk anak-anak menjadi lebih tangguh.

1. Pulang ke rumah dengan berjalan kaki atau bersepeda sendirian

Perjalanan pulang yang dilakukan sendiri mengajarkan anak membaca situasi, memperhitungkan risiko, dan menyelesaikan masalah kecil tanpa panik.

Dari hujan tiba-tiba hingga rantai sepeda lepas, semua menjadi latihan kemandirian. Rasa “aku bisa mengatasinya” tumbuh perlahan dan menjadi akar kepercayaan diri.