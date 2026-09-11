6 Kebiasaan Anak dari Orang Tua Tidak Sabar yang Terbawa hingga Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Psikologi anak dari orang tua tidak sabar sering membentuk kebiasaan tertentu yang terbawa hingga mereka tumbuh dewasa.

Anak dengan cepat belajar mengenali tanda kekesalan orang tua, seperti helaan napas atau nada bicara yang tegas.

Orang tua yang kurang sabar bukan berarti orang tua yang buruk, karena mengasuh anak memang melelahkan.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (10/9), berikut enam kebiasaan psikologi anak dari orang tua tidak sabar yang biasa terbawa hingga mereka dewasa nanti.

1. Terburu-buru karena melambat terasa menyulitkan orang lain

Anak yang dibesarkan orang tua tidak sabar belajar bahwa mengambil waktu lama membawa konsekuensi tertentu.

Pelajaran ini kemudian terbawa hingga dewasa, membuat mereka terbiasa terburu-buru dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Kebiasaan bergegas ini akhirnya membuat momen bersantai pun terasa tidak nyaman bagi mereka sendiri.

Orang lain sering menganggap kebiasaan ini sebagai bentuk produktivitas yang tinggi dari orang tersebut.