Orang yang Tumbuh di Keluarga Berpenghasilan Rendah: 7 Pola Perilaku yang Sering Diamati Saat Dewasa Menurut Psikologi





JawaPos.com - Dalam psikologi perkembangan, masa kecil memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang berpikir, mengelola emosi, dan mengambil keputusan saat dewasa. Namun penting untuk digarisbawahi sejak awal: tidak ada satu pola pun yang berlaku untuk semua orang.



Tumbuh dalam keluarga berpenghasilan rendah tidak otomatis menentukan kepribadian seseorang. Banyak faktor lain yang ikut berperan, seperti dukungan emosional keluarga, lingkungan sekolah, relasi sosial, hingga pengalaman hidup setelah dewasa.



Meski begitu, beberapa penelitian psikologi sosial dan perkembangan menunjukkan bahwa ada kecenderungan tertentu yang lebih sering muncul pada individu yang tumbuh dengan keterbatasan ekonomi. Kecenderungan ini bukan “kekurangan”, melainkan bentuk adaptasi terhadap kondisi hidup.



DIlansir dari Expert Editor, terdapat tujuh pola yang sering dibahas dalam literatur psikologi.



1. Lebih berhati-hati dalam mengambil risiko finansial



Banyak orang yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi cenderung sangat mempertimbangkan setiap keputusan yang melibatkan uang.



Hal ini muncul karena pengalaman masa kecil yang penuh ketidakpastian, seperti:



pendapatan yang tidak stabil

kesulitan memenuhi kebutuhan dasar

pengalaman “uang selalu kurang”



Akibatnya saat dewasa, mereka bisa menjadi:



sangat hemat

enggan berutang

lebih memilih keamanan dibanding peluang berisiko tinggi



Dalam psikologi, ini sering dipahami sebagai bentuk risk aversion (penghindaran risiko) yang adaptif.



2. Sensitivitas tinggi terhadap ketidakpastian



Orang dengan latar belakang ekonomi sulit sering lebih peka terhadap situasi yang tidak stabil.



Misalnya:



perubahan pekerjaan

pengeluaran tak terduga

situasi darurat kecil



Sensitivitas ini bukan kelemahan, tetapi hasil dari pengalaman hidup yang mengajarkan bahwa ketidakpastian bisa berdampak besar.



Dalam banyak kasus, hal ini membuat seseorang:



lebih waspada

lebih cepat mencari solusi

lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk

3. Dorongan kuat untuk “keluar dari kesulitan”



Banyak individu dari latar belakang ekonomi rendah memiliki motivasi tinggi untuk memperbaiki kondisi hidupnya.



Ini bisa terlihat sebagai:



ambisi pendidikan yang besar

kerja keras berlebihan (overworking)

keinginan kuat untuk stabil secara finansial



Dalam psikologi motivasi, ini sering disebut sebagai achievement motivation, yang bisa menjadi kekuatan besar dalam kehidupan seseorang.



Namun dalam beberapa kasus, dorongan ini juga bisa berubah menjadi tekanan internal yang tinggi.



4. Sulit merasa “cukup” secara finansial



Beberapa orang yang tumbuh dengan keterbatasan ekonomi mungkin membawa pola pikir “uang selalu kurang” hingga dewasa.



Akibatnya:



sulit merasa aman meskipun sudah memiliki penghasilan stabil

cenderung terus menabung secara berlebihan

sulit menikmati hasil kerja sendiri



Psikologi menyebut ini sebagai bentuk scarcity mindset (pola pikir kelangkaan), yaitu cara berpikir yang terbentuk dari pengalaman kekurangan berkepanjangan.



5. Sangat menghargai stabilitas dan keamanan



Karena masa kecil yang mungkin penuh ketidakpastian, stabilitas menjadi sesuatu yang sangat penting.



Hal ini dapat terlihat dalam pilihan hidup seperti:



memilih pekerjaan yang aman daripada yang penuh risiko

menghindari perubahan besar

mencari hubungan yang stabil dan dapat diprediksi



Dalam banyak kasus, ini membantu seseorang membangun kehidupan yang lebih terstruktur, meskipun kadang bisa mengurangi keberanian untuk mencoba hal baru.



6. Kebiasaan membantu keluarga secara finansial



Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, individu yang berhasil secara ekonomi sering merasa bertanggung jawab terhadap keluarga asalnya.



Ini bisa terlihat sebagai:



mengirim uang ke orang tua atau saudara

menanggung biaya rumah tangga keluarga

menunda kebutuhan pribadi demi keluarga



Secara psikologis, ini berkaitan dengan nilai kolektivisme dan tanggung jawab keluarga, bukan semata faktor ekonomi.



7. Hubungan yang kompleks dengan uang (emosional, bukan hanya rasional)



Bagi sebagian orang, uang bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga simbol keamanan, kebebasan, atau bahkan trauma masa lalu.



Akibatnya, hubungan mereka dengan uang bisa menjadi kompleks:



bisa sangat hemat atau justru impulsif di titik tertentu

merasa cemas saat pengeluaran meningkat

sulit membedakan kebutuhan dan keinginan secara emosional



Psikologi modern melihat ini sebagai bentuk emotional conditioning terhadap pengalaman masa kecil.



Penting untuk Dipahami



Semua poin di atas adalah kecenderungan umum, bukan aturan mutlak.



Banyak orang yang tumbuh dalam keluarga berpenghasilan rendah justru:



sangat percaya diri secara finansial

berani mengambil risiko

memiliki hubungan sehat dengan uang

dan berkembang tanpa membawa “bekas psikologis” yang signifikan



Sebaliknya, orang dari keluarga mampu pun bisa mengalami pola yang sama karena faktor lain seperti trauma, pendidikan, atau lingkungan sosial.



Kesimpulan



Tumbuh dalam keterbatasan ekonomi dapat membentuk cara seseorang melihat dunia, terutama terkait uang, keamanan, dan risiko. Namun, pengalaman tersebut tidak menentukan masa depan seseorang.



Dalam psikologi, yang lebih penting bukan latar belakang ekonominya, tetapi bagaimana seseorang memaknai dan mengolah pengalaman tersebut.



