Orang yang Tumbuh di Keluarga Berpenghasilan Rendah: 7 Pola Perilaku yang Sering Diamati Saat Dewasa Menurut Psikologi

seseorang yang tumbuh di keluarga berpenghasilan rendah (Magnific/rawpixel.com)
JawaPos.com - Dalam psikologi perkembangan, masa kecil memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang berpikir, mengelola emosi, dan mengambil keputusan saat dewasa. Namun penting untuk digarisbawahi sejak awal: tidak ada satu pola pun yang berlaku untuk semua orang.
Tumbuh dalam keluarga berpenghasilan rendah tidak otomatis menentukan kepribadian seseorang. Banyak faktor lain yang ikut berperan, seperti dukungan emosional keluarga, lingkungan sekolah, relasi sosial, hingga pengalaman hidup setelah dewasa.
Meski begitu, beberapa penelitian psikologi sosial dan perkembangan menunjukkan bahwa ada kecenderungan tertentu yang lebih sering muncul pada individu yang tumbuh dengan keterbatasan ekonomi. Kecenderungan ini bukan “kekurangan”, melainkan bentuk adaptasi terhadap kondisi hidup.
DIlansir dari Expert Editor, terdapat tujuh pola yang sering dibahas dalam literatur psikologi.
1. Lebih berhati-hati dalam mengambil risiko finansial
Banyak orang yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi cenderung sangat mempertimbangkan setiap keputusan yang melibatkan uang.
Hal ini muncul karena pengalaman masa kecil yang penuh ketidakpastian, seperti:
pendapatan yang tidak stabil
kesulitan memenuhi kebutuhan dasar
pengalaman “uang selalu kurang”
Akibatnya saat dewasa, mereka bisa menjadi:
sangat hemat
enggan berutang
lebih memilih keamanan dibanding peluang berisiko tinggi
Dalam psikologi, ini sering dipahami sebagai bentuk risk aversion (penghindaran risiko) yang adaptif.
2. Sensitivitas tinggi terhadap ketidakpastian
Orang dengan latar belakang ekonomi sulit sering lebih peka terhadap situasi yang tidak stabil.
Misalnya:
perubahan pekerjaan
pengeluaran tak terduga
situasi darurat kecil
Sensitivitas ini bukan kelemahan, tetapi hasil dari pengalaman hidup yang mengajarkan bahwa ketidakpastian bisa berdampak besar.
Dalam banyak kasus, hal ini membuat seseorang:
lebih waspada
lebih cepat mencari solusi
lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk
3. Dorongan kuat untuk “keluar dari kesulitan”
Banyak individu dari latar belakang ekonomi rendah memiliki motivasi tinggi untuk memperbaiki kondisi hidupnya.
Ini bisa terlihat sebagai:
ambisi pendidikan yang besar
kerja keras berlebihan (overworking)
keinginan kuat untuk stabil secara finansial
Dalam psikologi motivasi, ini sering disebut sebagai achievement motivation, yang bisa menjadi kekuatan besar dalam kehidupan seseorang.
Namun dalam beberapa kasus, dorongan ini juga bisa berubah menjadi tekanan internal yang tinggi.
4. Sulit merasa “cukup” secara finansial
Beberapa orang yang tumbuh dengan keterbatasan ekonomi mungkin membawa pola pikir “uang selalu kurang” hingga dewasa.
Akibatnya:
sulit merasa aman meskipun sudah memiliki penghasilan stabil
cenderung terus menabung secara berlebihan
sulit menikmati hasil kerja sendiri
Psikologi menyebut ini sebagai bentuk scarcity mindset (pola pikir kelangkaan), yaitu cara berpikir yang terbentuk dari pengalaman kekurangan berkepanjangan.
5. Sangat menghargai stabilitas dan keamanan
Karena masa kecil yang mungkin penuh ketidakpastian, stabilitas menjadi sesuatu yang sangat penting.
Hal ini dapat terlihat dalam pilihan hidup seperti:
memilih pekerjaan yang aman daripada yang penuh risiko
menghindari perubahan besar
mencari hubungan yang stabil dan dapat diprediksi
Dalam banyak kasus, ini membantu seseorang membangun kehidupan yang lebih terstruktur, meskipun kadang bisa mengurangi keberanian untuk mencoba hal baru.
6. Kebiasaan membantu keluarga secara finansial
Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, individu yang berhasil secara ekonomi sering merasa bertanggung jawab terhadap keluarga asalnya.
Ini bisa terlihat sebagai:
mengirim uang ke orang tua atau saudara
menanggung biaya rumah tangga keluarga
menunda kebutuhan pribadi demi keluarga
Secara psikologis, ini berkaitan dengan nilai kolektivisme dan tanggung jawab keluarga, bukan semata faktor ekonomi.
7. Hubungan yang kompleks dengan uang (emosional, bukan hanya rasional)
Bagi sebagian orang, uang bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga simbol keamanan, kebebasan, atau bahkan trauma masa lalu.
Akibatnya, hubungan mereka dengan uang bisa menjadi kompleks:
bisa sangat hemat atau justru impulsif di titik tertentu
merasa cemas saat pengeluaran meningkat
sulit membedakan kebutuhan dan keinginan secara emosional
Psikologi modern melihat ini sebagai bentuk emotional conditioning terhadap pengalaman masa kecil.
Penting untuk Dipahami
Semua poin di atas adalah kecenderungan umum, bukan aturan mutlak.
Banyak orang yang tumbuh dalam keluarga berpenghasilan rendah justru:
sangat percaya diri secara finansial
berani mengambil risiko
memiliki hubungan sehat dengan uang
dan berkembang tanpa membawa “bekas psikologis” yang signifikan
Sebaliknya, orang dari keluarga mampu pun bisa mengalami pola yang sama karena faktor lain seperti trauma, pendidikan, atau lingkungan sosial.
Kesimpulan
Tumbuh dalam keterbatasan ekonomi dapat membentuk cara seseorang melihat dunia, terutama terkait uang, keamanan, dan risiko. Namun, pengalaman tersebut tidak menentukan masa depan seseorang.
Dalam psikologi, yang lebih penting bukan latar belakang ekonominya, tetapi bagaimana seseorang memaknai dan mengolah pengalaman tersebut.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong