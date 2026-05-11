7 Tips Memilih Mobil Listrik untuk Keluarga agar Nyaman saat Perjalanan Jauh

JawaPos.com – Mobil listrik kini semakin populer, termasuk untuk kebutuhan keluarga yang sering melakukan perjalanan jauh. Seiring perkembangan teknologi, kendaraan listrik menawarkan kenyamanan, efisiensi, serta fitur modern yang semakin lengkap. Namun, tidak semua mobil listrik cocok digunakan untuk perjalanan jarak jauh bersama keluarga.

Melansir dari laman Toyota dan Hyundai Mobil Indonesia, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan agar pengalaman berkendara tetap aman dan nyaman. Mulai dari kapasitas kabin hingga performa kendaraan, semua harus dipertimbangkan dengan matang sebelum membeli.

Berikut adalah beberapa tips untuk memilih mobil listrik untuk keluarga agar nyaman saat perjalanan jauh:

1. Pilih Kapasitas Kabin yang Luas

Kapasitas kabin menjadi faktor utama saat memilih mobil listrik untuk keluarga. Semakin luas ruang kabin, semakin nyaman perjalanan yang akan dirasakan, terutama saat menempuh jarak jauh. Pastikan mobil memiliki konfigurasi tempat duduk yang cukup untuk seluruh anggota keluarga, serta ruang kaki (legroom) yang lega agar tidak cepat lelah.

Selain itu, perhatikan juga kapasitas bagasi untuk menyimpan barang bawaan seperti koper atau perlengkapan perjalanan. Kabin yang sempit dapat membuat perjalanan terasa melelahkan, terutama jika membawa anak-anak atau lansia. Oleh karena itu, memilih mobil dengan ruang yang memadai akan meningkatkan kenyamanan secara keseluruhan.

2. Perhatikan Jarak Tempuh Baterai

Jarak tempuh atau range menjadi salah satu faktor paling krusial dalam memilih mobil listrik untuk perjalanan jauh. Idealnya, mobil listrik keluarga memiliki jarak tempuh minimal 300–500 km dalam sekali pengisian penuh. Hal ini penting agar perjalanan tidak terganggu oleh kebutuhan pengisian daya yang terlalu sering.

Selain itu, jarak tempuh yang panjang juga memberikan rasa aman, terutama saat melewati daerah yang belum memiliki banyak stasiun pengisian daya. Dengan memilih mobil yang memiliki daya jelajah tinggi, perjalanan jauh bersama keluarga bisa terasa lebih praktis dan efisien tanpa perlu sering berhenti.