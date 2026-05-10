10 Tempat Makan Keluarga di Jogja yang Bikin Betah Berlama-Lama, Suasananya Adem dan Menunya Menggoda

JawaPos.com - Jogja memang selalu punya cara istimewa untuk membuat siapa saja rindu kembali datang. Bukan hanya wisata dan budayanya yang memikat, tetapi juga deretan tempat makan keluarga yang nyaman dengan cita rasa khas yang sulit dilupakan.

Saat liburan bersama keluarga besar, mencari tempat makan memang sering jadi tantangan tersendiri. Mulai dari lokasi yang harus luas, suasana nyaman untuk anak-anak, hingga menu yang cocok di lidah semua usia menjadi pertimbangan penting sebelum memilih tempat makan.

Dilansir dari laman YouTube 10 Best Id, ada banyak rekomendasi tempat makan keluarga di Jogja yang tidak hanya terkenal karena kelezatan makanannya, tetapi juga memiliki suasana asri dan fasilitas lengkap. Mulai dari nuansa pedesaan yang tenang sampai restoran estetik dengan spot foto menarik, semuanya bisa jadi pilihan terbaik untuk quality time bersama keluarga.

1. Wedang Kopi Prambanan, Nuansa Joglo Klasik yang Hangat dan Menenangkan

Berlokasi di kawasan Sleman, tempat makan ini cocok untuk keluarga yang ingin menikmati suasana khas Jawa yang tenang dan tradisional. Area halamannya luas dengan bangunan joglo klasik yang membuat suasana terasa hangat dan nyaman.

Menu prasmanannya menjadi daya tarik utama karena menghadirkan aneka masakan rumahan khas Jawa yang menggugah selera. Sayur lodehnya memiliki kuah santan yang gurih dan medok, sangat cocok disantap bersama nasi hangat.

Tempe garit di tempat ini juga jadi favorit banyak pengunjung. Tekstur luarnya renyah, tetapi bagian dalamnya tetap empuk dengan rasa gurih yang pas. Saat dipadukan dengan sambal bawang pedas, rasanya benar-benar membuat nafsu makan meningkat berkali-kali lipat.

2. Balcos Compound, Tempat Modern Favorit Keluarga Muda

Bagi keluarga yang menyukai suasana modern dan kekinian, Balcos Compound wajib masuk daftar kunjungan. Tempat ini memiliki area yang sangat luas dengan konsep communal space yang nyaman untuk berkumpul bersama keluarga maupun teman.

Anak-anak bisa bermain dengan leluasa tanpa membuat orang tua khawatir. Selain itu, pilihan tenant makanannya juga sangat beragam sehingga setiap anggota keluarga bisa memilih menu sesuai selera masing-masing.

Salah satu menu yang paling banyak diburu adalah burger premium mereka. Rotinya lembut dengan patty daging yang tebal dan juicy. Saat digigit, perpaduan rasa gurih daging dan lelehan keju langsung memenuhi mulut dan memberikan sensasi makan yang memuaskan.

3. Warung Gajah, Menikmati Santapan di Tengah Alam Pedesaan

Warung Gajah menawarkan suasana alam yang begitu menenangkan. Pepohonan rindang dan suara aliran sungai kecil membuat tempat ini terasa sangat sejuk dan cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan.

Menu andalan yang paling direkomendasikan adalah wader goreng. Ikan kecil yang digoreng hingga super renyah ini memiliki rasa asin gurih yang sangat nikmat saat disantap bersama sambal terasi.

Sambalnya memiliki perpaduan rasa pedas dan sedikit manis dari tomat yang membuat cita rasanya semakin kaya. Ditambah nasi hangat, menu sederhana ini justru terasa sangat istimewa dan bikin ketagihan.

4. Joglo Pari Sewu, Restoran Estetik dengan Pemandangan Sungai

Joglo Pari Sewu menjadi salah satu tempat makan keluarga yang sangat populer di Jogja karena suasananya yang unik dan estetik. Lokasinya berada di pinggir sungai lengkap dengan jembatan gantung yang membuat suasana terasa semakin menarik.

Di beberapa sudut tempat terdapat boneka beruang berukuran besar yang sering menjadi spot favorit anak-anak untuk berfoto. Suasananya cocok untuk makan santai sambil menikmati udara segar bersama keluarga.

Ayam bacem menjadi menu wajib yang harus dicoba. Bumbunya meresap sempurna hingga ke dalam daging, menghasilkan rasa manis legit khas Jawa yang begitu nikmat. Tekstur ayamnya juga sangat empuk hingga mudah lepas dari tulangnya.

5. Banyu Mili Resto, Tempat Makan Sekaligus Arena Rekreasi Keluarga

Banyu Mili Resto memang sudah lama dikenal sebagai salah satu restoran keluarga favorit di Jogja. Tempatnya sangat luas dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti kolam renang hingga danau kecil dengan perahu bebek.

Karena fasilitasnya lengkap, banyak keluarga memilih menghabiskan waktu berjam-jam di sini sambil menikmati suasana santai. Anak-anak pun bisa bermain dengan puas tanpa merasa bosan.

Menu udang bakar madu menjadi primadona di restoran ini. Ukuran udangnya besar dengan tekstur daging yang tebal dan juicy. Lapisan madu pada bagian luar udang menciptakan rasa manis gurih dengan aroma bakaran arang yang begitu menggoda.

6. Warung Belik, Surganya Pecinta Mangut Lele

Warung Belik menawarkan nuansa pedesaan yang sangat asri dan menenangkan. Udara di sekitar tempat makan terasa sejuk sehingga membuat pengalaman bersantap menjadi lebih nyaman.

Menu mangut lelenya menjadi alasan utama banyak orang datang ke tempat ini. Kuahnya kental dengan perpaduan rasa pedas, gurih santan, dan aroma rempah yang kuat.

Lele asapnya memiliki tekstur lembut dengan aroma smoky yang khas. Bahkan kuah mangutnya saja sudah sangat nikmat jika disiram ke atas nasi hangat.

7. Kopi Klotok, Tempat Nongkrong Santai dengan Sajian Tradisional

Kopi Klotok selalu ramai dikunjungi wisatawan maupun warga lokal karena suasananya yang sederhana tetapi sangat nyaman. Area tempat duduknya luas dengan angin sepoi-sepoi yang membuat suasana makan terasa santai.

Menu tradisional seperti mendoan hangat menjadi favorit banyak pengunjung. Tekstur mendoannya lembut dengan balutan tepung yang masih sedikit basah khas mendoan Banyumas.

Saat dicocol ke sambal kecap pedas, rasa gurih dan manisnya berpadu sempurna di lidah. Meski sederhana, camilan ini justru memberikan kenikmatan yang sulit dilupakan.

8. Lalawuh Sunda, Obat Rindu Masakan Sunda di Jogja

Bagi keluarga yang ingin menikmati masakan Sunda saat berada di Jogja, Lalawuh Sunda bisa menjadi pilihan terbaik. Tempatnya nyaman dan cukup luas untuk rombongan keluarga besar.

Nasi liwet di restoran ini memiliki aroma harum dari sereh dan daun salam yang langsung menggugah selera sejak pertama kali disajikan. Sensasi hangat dan gurihnya sangat cocok disantap bersama lauk khas Sunda.

Gurame pesmol menjadi menu unggulan yang paling direkomendasikan. Bumbu kuningnya terasa gurih dengan sedikit rasa asam segar yang meresap hingga ke dalam daging ikan yang lembut dan tebal.

9. Omah Sawah, Sensasi Makan di Bawah Rindangnya Pepohonan

Sesuai namanya, Omah Sawah menawarkan suasana makan yang sangat dekat dengan alam. Meja-meja makan berada di bawah pepohonan rindang sehingga suasananya terasa adem dan nyaman.

Menu sego sarang ingkung menjadi andalan utama yang selalu diburu pengunjung. Ayam ingkung dimasak dalam waktu lama hingga teksturnya benar-benar empuk dan mudah terlepas dari tulangnya.

Bumbu gurihnya meresap sempurna sampai ke bagian dalam daging. Saat disantap bersama kuah santan kental, rasanya benar-benar memanjakan lidah.

10. Jiwa Jawi Jogja, Hidden Gem dengan Nuansa Hutan yang Menenangkan

Jiwa Jawi Jogja menawarkan pengalaman makan yang berbeda karena lokasinya berada di kawasan Bangunjiwo dengan suasana yang tenang dan alami. Tempat ini memiliki desain arsitektur estetik yang membuat siapa saja betah berlama-lama.

Banyak sudut menarik yang cocok dijadikan spot foto keluarga. Suasana malam harinya juga terasa romantis dengan pencahayaan hangat dan udara yang sejuk.

Menu iga bakarnya menjadi favorit utama di sini. Potongan dagingnya besar dan sangat empuk hingga mudah lumer di mulut. Bumbu bakarnya memiliki perpaduan rasa manis dan gurih dengan aroma khas bakaran yang membuat rasanya semakin istimewa.

Liburan ke Jogja memang terasa kurang lengkap tanpa wisata kuliner bersama keluarga. Apalagi jika tempat makannya nyaman, suasananya adem, dan menunya bisa dinikmati semua anggota keluarga dari anak-anak hingga orang tua.

Dari sepuluh rekomendasi tadi, masing-masing punya daya tarik tersendiri yang membuat pengalaman makan jadi lebih berkesan. Jadi, kalau sedang merencanakan liburan keluarga ke Jogja, daftar tempat makan ini wajib masuk itinerary agar momen berkumpul semakin seru dan menyenangkan.