17 Destinasi Wisata Edukasi Terbaik di Malang buat Liburan Keluarga, Jalan-jalan Sekalian Nambah Wawasan

JawaPos.com – Malang dan kawasan sekitarnya dikenal sebagai salah satu tujuan wisata edukasi keluarga yang paling lengkap di Jawa Timur.

Berbagai destinasi hadir dengan konsep belajar sambil bermain yang dirancang agar anak-anak dapat menyerap pengetahuan dengan cara menyenangkan.

Dari taman satwa, museum interaktif, hingga kampung budaya, setiap tempat menawarkan pengalaman liburan yang berbeda dan tak terlupakan.

Dilansir dari laman Traveloka dan erctrans pada Selasa (12/5), berikut 17 rekomendasi destinasi wisata edukasi terbaik buat liburan keluarga di Malang.

1. Brawijaya Edupark

Berlokasi di Jalan Kahuripan No.1, Klojen, taman bermain edukatif ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB dengan tiket masuk Rp20.000.

Wahana yang tersedia meliputi area bermain air, perosotan, dan pertunjukan hiburan yang cocok untuk berbagai usia.

Lokasinya yang strategis di jantung kota memudahkan pengunjung untuk melanjutkan kunjungan ke kawasan heritage Kayutangan dan area balai kota.

2. Eco Green Park